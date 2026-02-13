Prima pagină » Sport » Beaudry și Cizeron, aur olimpic la dans pe gheață, după un trecut marcat de controverse

Beaudry și Cizeron, aur olimpic la dans pe gheață, după un trecut marcat de controverse

Patinatorii francezi Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron au câștigat medalia de aur la dans pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce au început să concureze împreună abia în martie anul trecut. Performanța lor sportivă a fost remarcabilă, însă succesul a venit pe fondul unor controverse personale și profesionale care i-au urmărit pe amândoi în ultimii ani, scrie Il Post.
Beaudry și Cizeron, aur olimpic la dans pe gheață, după un trecut marcat de controverse
Sursa foto: Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
13 feb. 2026, 06:58, Sport

Fournier Beaudry și Cizeron au devenit parteneri de competiție într-un moment delicat pentru amândoi. Ambii rămăseseră fără parteneri cu puțin timp înainte de pregătirile pentru Olimpiadă, o situație rară la acest nivel, arată publicația Il Post.

Fournier Beaudry, care a reprezentat anterior Canada, a obținut în 2025 cetățenia franceză pentru a putea concura sub steagul Franței. Formarea noului cuplu a fost estrem de rapidă. Sincronizarea lor într-un timp atât de scurt a fost considerată una dintre surprizele competiției.

Acuzațiile la adresa lui Guillaume Cizeron

Guillaume Cizeron a fost recent acuzat de fosta sa parteneră sportivă, Gabriella Papadakis, cu care câștigase aurul olimpic în 2022, că ar fi avut un comportament controlant și exigent în relația profesională.

Într-o carte autobiografică publicată recent, Papadakis a descris relația ca fiind dezechilibrată și a susținut că, atunci când a dorit să vorbească public despre o agresiune sexuală suferită din partea unui fost antrenor, Cizeron ar fi încercat să o descurajeze. Patinatorul a respins acuzațiile, calificându-le drept defăimătoare.

Impactul declarațiilor a fost amplificat de specificul dansului pe gheață, o disciplină în care imaginea publică și relația dintre parteneri influențează percepția juriului. Papadakis a pierdut ulterior rolul de comentator olimpic pentru NBC, invocându-se un posibil conflict de interese.

Cazul care a afectat-o pe Laurence Fournier Beaudry

Și Laurence Fournier Beaudry a fost implicată indirect într-o controversă legată de fostul său partener și logodnic, Nikolaj Soerensen. Acesta a fost acuzat de viol de către o fostă sportivă, într-un caz investigat de autoritățile canadiene pentru integritate sportivă.

În 2024, federația canadiană l-a suspendat pentru șase ani, însă decizia a fost anulată ulterior din motive juridice, legate de competența instituțională la momentul faptelor. Fournier Beaudry și-a susținut public partenerul, afirmând că are încredere deplină în el.

Declarațiile sale au fost criticate de persoana care l-a acuzat pe Soerensen. Aceasta a afirmat că astfel de poziții contribuie la menținerea unei „culturi a tăcerii” în patinajul artistic.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
Gandul
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor