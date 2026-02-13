Beaudry și Cizeron, aur olimpic la dans pe gheață, după un trecut marcat de controverse

Fournier Beaudry și Cizeron au devenit parteneri de competiție într-un moment delicat pentru amândoi. Ambii rămăseseră fără parteneri cu puțin timp înainte de pregătirile pentru Olimpiadă, o situație rară la acest nivel, arată publicația Il Post.

Fournier Beaudry, care a reprezentat anterior Canada, a obținut în 2025 cetățenia franceză pentru a putea concura sub steagul Franței. Formarea noului cuplu a fost estrem de rapidă. Sincronizarea lor într-un timp atât de scurt a fost considerată una dintre surprizele competiției.

Acuzațiile la adresa lui Guillaume Cizeron

Guillaume Cizeron a fost recent acuzat de fosta sa parteneră sportivă, Gabriella Papadakis, cu care câștigase aurul olimpic în 2022, că ar fi avut un comportament controlant și exigent în relația profesională.

Într-o carte autobiografică publicată recent, Papadakis a descris relația ca fiind dezechilibrată și a susținut că, atunci când a dorit să vorbească public despre o agresiune sexuală suferită din partea unui fost antrenor, Cizeron ar fi încercat să o descurajeze. Patinatorul a respins acuzațiile, calificându-le drept defăimătoare.

Impactul declarațiilor a fost amplificat de specificul dansului pe gheață, o disciplină în care imaginea publică și relația dintre parteneri influențează percepția juriului. Papadakis a pierdut ulterior rolul de comentator olimpic pentru NBC, invocându-se un posibil conflict de interese.

Cazul care a afectat-o pe Laurence Fournier Beaudry

Și Laurence Fournier Beaudry a fost implicată indirect într-o controversă legată de fostul său partener și logodnic, Nikolaj Soerensen. Acesta a fost acuzat de viol de către o fostă sportivă, într-un caz investigat de autoritățile canadiene pentru integritate sportivă.

În 2024, federația canadiană l-a suspendat pentru șase ani, însă decizia a fost anulată ulterior din motive juridice, legate de competența instituțională la momentul faptelor. Fournier Beaudry și-a susținut public partenerul, afirmând că are încredere deplină în el.

Declarațiile sale au fost criticate de persoana care l-a acuzat pe Soerensen. Aceasta a afirmat că astfel de poziții contribuie la menținerea unei „culturi a tăcerii” în patinajul artistic.