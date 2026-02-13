LeBron James devine cel mai în vârstă jucător care a realizat un triple-double în istoria NBA

James a înregistrat 28 de puncte și 12 pase decisive când a prins al 10-a recuperare cu puțin peste două minute înainte de finalul meciului câștigat de Lakers cu 124-104.

James a fost ovationat în picioare când a ieșit de pe teren la câteva momente după ultima sa recuperare.

La 41 de ani și 44 de zile, James a doborât recordul deținut de Karl Malone, care a înregistrat un triple-double pentru Lakers la 40 de ani și 127 de zile.

Dar cel mai bun marcator din istoria NBA nu mai înregistrase un triple-double din 1 februarie 2025, la New York.