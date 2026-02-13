Tabloul complet al sferturilor de finală ale Cupei României la fotbal

Primele echipe calificate în sferturile de finală au fost stabilite încă de marți. Atunci, în grupa A, CFR Cluj, care a remizat cu Rapid pe teren propriu, s-a calificat împreună cu Campionii FC Argeș, câștigătoarea grupei victorii pe linie.

Miercuri, U Cluj și Metalul Buzău au completat tabloul sferturilor de finală din grupa C, adăugând astfel și prima reprezentantă din L2 în această fază a competiției.

Joi a adus ultimele patru prezențe pe tablou: Dinamo, FC Hermannstadt, Universitatea Craiova și Gloria Bistrița.

FRF a prezentat vineri tabloul sferturilor de finală în Cupa României:

• FC Argeș – Gloria Bistrița

• U Cluj – FC Hermannstadt

• Dinamo – Metalul Buzău

• Universitatea Craiova – CFR Cluj.

Partidele se vor disputa în perioada 3-5 martie, urmând ca semifinalele să se dispute în perioada 21-23 aprilie iar marea finală, la Sibiu, pe data de 13 mai.