S-a stabilit tabloul complet al sferturilor de finală ale Cupei României după ultimele partide din grupe disputate joi.
Tabloul complet al sferturilor de finală ale Cupei României la fotbal
Foto: FRF
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 08:14, Sport

Primele echipe calificate în sferturile de finală au fost stabilite încă de marți. Atunci, în grupa A, CFR Cluj, care a remizat cu Rapid pe teren propriu, s-a calificat împreună cu Campionii FC Argeș, câștigătoarea grupei victorii pe linie.

Miercuri, U Cluj și Metalul Buzău au completat tabloul sferturilor de finală din grupa C, adăugând astfel și prima reprezentantă din L2 în această fază a competiției.

Joi a adus ultimele patru prezențe pe tablou: Dinamo, FC Hermannstadt, Universitatea Craiova și Gloria Bistrița.

FRF a prezentat vineri tabloul sferturilor de finală în Cupa României:
• FC Argeș – Gloria Bistrița
• U Cluj – FC Hermannstadt
• Dinamo – Metalul Buzău
• Universitatea Craiova – CFR Cluj.

Partidele se vor disputa în perioada 3-5 martie, urmând ca semifinalele să se dispute în perioada 21-23 aprilie iar marea finală, la Sibiu, pe data de 13 mai.

