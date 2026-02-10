Prima pagină » Sport » S-a stabilit programul sferturilor de finală ale Cupei României la baschet masculin

S-a stabilit programul sferturilor de finală ale Cupei României la baschet masculin

Sâmbătă și duminică vor avea loc la Oradea sferturile de finală ale Cupei României la baschet masculin. Federația a anunțat orele de disputare a meciurilor.
S-a stabilit programul sferturilor de finală ale Cupei României la baschet masculin
Foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
10 feb. 2026, 09:13, Sport

Final 8-ul Cupei României la baschet masculin va vea loc începând de sâmbătă, 14 februarie, în Oradea Arena.

Federația Română de Baschet a anunțat programul sferturilor de finală.

Astfel, sâmbătă, de la ora 17.00, este programată partida CSM Târgu Mureș-SCM Craiova, iar de la 19.45 meciul CSM Oradea-CSO Voluntari.

Duminică, de la ora 17.00, joacă U-BT Cluj-Napoca cu Steaua Sharks București, iar de la ora 19.45 Dinamo București cu CS Vâlcea 1924.

Semifinalele Cupei României sunt programate luni, 16 februarie, de la orele 17.00 și 19.45, în timp ce finala va avea loc miercuri, 18 februarie, de la ora 19.00.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Care este ora maximă la care să mănânci ciorbă, potrivit medicilor și experților în nutriție
CSID
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor