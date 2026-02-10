Antrenorul vicecampioanei României la baschet masculin și-a anunțat retragerea la finalul sezonului

Antrenorul principal al echipei CSM Oradea, Cristian Achim, spune că a anunțat conducerea despre decizia sa încă din august 2025.

„Eu am luat o decizie vara trecută, pe care am comunicat-o domnului director Șerban Sere în luna august a anului trecut, anume că mă voi retrage din funcția de antrenor principal al echipei de baschet la încheierea sezonului 2025/26, urmând să preiau o altă funcție în organigrama clubului”, a spus Achim, luni, într-o conferință de presă.

El a explicat și motivele care au stat la baza deciziei.

„Ca motive pentru care am decis să mă retrag este că resimt prea mult presiunea pe care parțial o pun eu asupra mea. Acest lucru a atins un apogeu și începe să aibă efecte asupra sănătății mele. Devine tot mai greu să pot gestiona această presiune. Mândria mea personală nu sunt titlurile de campion, ci constanța în rezultate. Pe care am avut-o în fiecare sezon”, a mai spus antrenorul.

Cristian Achim a mai vorbit despre suporterii care îl critică deși echipa este pe primul loc în clasamentul Ligii Naționale de Baschet Masculin.

„Din păcate simt că sunt condamnat să câștig fiecare meci. Lucru complet anormal. Nu există echipă care nu pierde. Aici iarăși pot exemplifica. Am pierdut niște meciuri în condițiile în care echipa se situa în poziții foarte bune și favorabile. O parte, mică ce-i drept, a suporterilor și-au manifestat nemulțumirea față de mine și de echipa noastră. Eu simt că este mult prea mult. În condițiile în care suntem pe primul loc în clasament. Nu putem să fim în poziție mai bună. Eu nu pot să înțeleg treaba asta. Parcă fanii de asta sunt fani ca să susțină echipa indiferent de situație. Inclusiv la greu sau mai ales atunci”, a mai declarat Achim.

El a adăugat că nu va sta departe de club și va activa la CSM Oradea, „însă o voi face din altă postură, încercând să-mi aduc aportul din altă postură, atât la nivel de juniori, cât și alături de echipa de seniori”.