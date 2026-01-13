Prima pagină » Sport » Wayne Rooney, dispus să revină la Manchester United ca antrenor secund

Wayne Rooney a spus că ar accepta să facă parte din stafful tehnic al lui Michael Carrick, dacă fostul său coechipier va fi numit antrenor interimar la Manchester United
Iulian Moşneagu
13 ian. 2026, 12:00, Sport

Fostul atacant al lui United consideră echipa și-a pierdut identitatea și spiritul care au definit-o în trecut și spune aceasta este o ocazie de a le readuce, conform BBC.

Clubul și-a pierdut identitatea, și-a pierdut acel sentiment de familie. Fie este vorba de Ole sau de Michael, aceasta este o oportunitate de a aduce asta înapoi, de a readuce spiritul lui Manchester United la club”, a declarat Rooney.

El a precizat că nu cere un post, dar ar accepta dacă i s-ar oferi șansa de a ajuta.

Dacă mi s-ar cere vin, desigur face-o. Numirea antrenorului este cel mai important lucru”, a spus Rooney.

Rooney a mai adăugat echipa are nevoie de oameni care cunosc bine clubul, menționându-i printre alții pe Michael Carrick, Darren Fletcher, John O’Shea și Roy Keane.

Manchester United este în căutarea unui nou antrenor după demiterea lui Ruben Amorim de săptămâna trecută, iar Michael Carrick este considerat favorit pentru preluarea echipei.

