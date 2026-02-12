„Regatul Unit a fost colonizat de imigranți”, spune coproprietarul echipei de fotbal Manchester United

Jim Ratcliffe, fondatorul grupului chimic INEOS și coproprietar al echipei Manchester United, a avertizat că Marea Britanie se confruntă cu provocări politice, sociale și economice profunde, printre care o creștere fără precedent a imigrației în ultimii ani, potrivit Sky News.

„Nu poți avea o economie cu nouă milioane de oameni care primesc ajutoare sociale și cu un număr uriaș de imigranți care vin”, a spus el. „Adică, Regatul Unit a fost colonizat. Costă prea mulți bani.”

„Regatul Unit a fost colonizat de imigranți, nu-i așa? Adică, populația Regatului Unit era de 58 de milioane în 2020, acum este de 70 de milioane. Asta înseamnă 12 milioane de oameni”, a afirmat Jim Ratcliffe.

Oficiul Național de Statistică (ONS) estimează că populația Regatului Unit era de 67 de milioane la mijlocul anului 2020 și de 70 de milioane la mijlocul anului 2024. Populația Regatului Unit a fost estimată la 58,9 milioane în anul 2000.

Premierul britanic Keir Starmer a răspuns la remarcile lui Jim Ratcliffe despre imigrație, spunând că acestea sunt „ofensatoare și greșite”.

„Marea Britanie este o țară mândră, tolerantă și diversă”, a adăugat prim-ministrul. „Jim Ratcliffe ar trebui să își ceară scuze.”