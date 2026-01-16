Murillo la Manchester United? Zvonurile de transfer care agită piața de iarnă

Chiar dacă Harry Maguire a reintrat recent în planurile tactice ale lui Ruben Amorim, viitorul său pe Old Trafford rămâne neclar. Formații precum Napoli, Inter sau Fiorentina ar fi interesate de serviciile fundașului englez. Rămâne de văzut dacă acesta va decide să plece în ianuarie, mai scrie The Guardian.

În același timp, conducerea „diavolilor roșii” ia în calcul transferul definitiv al lui Murillo, fundaș central la Nottingham Forest, considerat o soluție pe termen mediu pentru întărirea defensivei. Michael Carrick ar putea, de asemenea, să încerce readucerea lui Hayden Hackney, fotbalist pe care l-a antrenat la Middlesbrough. Tottenham urmărește evoluția situației, iar Napoli ar prefera o înțelegere sub formă de împrumut.

Liste de posibile achiziții

Pentru a-și îmbunătăți compartimentul ofensiv, Aston Villa are în vedere readucerea lui Tammy Abraham. Atacantul aflat sub contract cu AS Roma joacă momentan împrumutat la Beșiktaș. Transferul ar reprezenta o revenire emoționantă pentru suporterii din Birmingham, având în vedere perioada productivă a lui Abraham în Championship.

Pe lista de posibile achiziții se află și mijlocașul Dani Ceballos de la Real Madrid, cunoscut fanilor din Premier League datorită experienței sale la Arsenal.

Juventus ar putea profita de dificultățile de la Crystal Palace pentru a-l aduce pe Jean-Philippe Mateta într-un moment delicat pentru echipa londoneză. Tot în Italia, Napoli, Juventus și Galatasaray urmăresc situația lui Bernardo Silva, aflat în ultimele luni de contract cu Manchester City. O ofertă din Saudi Pro League rămâne, de asemenea, posibilă.

Alte transferuri surprinzătoare

Chelsea ar putea surprinde printr-o schimbare de strategie. Ar putea renunța temporar la accentul pus pe tineri și orientându-se spre jucători cu experiență. Marcos Senesi de la Bournemouth este unul dintre numele menționate, deși vânzarea sa ar fi o pierdere importantă pentru „Cherries”.

La West Ham, lupta pentru evitarea retrogradării continuă. Printre țintele clubului se numără portarul Filip Jörgensen, rezervă la Chelsea, dar și fundașii Bobby Thomas, Jamaal Lascelles și Bright Arrey-Mbi.

James Tavernier, căpitanul lui Rangers, ar putea fi atras de o colaborare cu Rafa Benítez la Panathinaikos. O asemenea mutare ar pune capăt unei perioade îndelungate petrecute de jucător la gruparea scoțiană.