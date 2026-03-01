Prima pagină » Sport » Manchester United urcă pe podium în Premier League, după șase victorii în șapte meciuri

Manchester United urcă pe podium în Premier League, după șase victorii în șapte meciuri

Manchester United, după un început dificil, s-a impus în fața lui Crystal Palace pe teren propriu, scor 2-1, duminică după-amiază, în etapa a 28-a din Premier League. Datorită acestei victorii, United urcă pe locul trei în clasament, depășind Aston Villa, care pierduse vineri la Wolverhampton (0-2).
Manchester United urcă pe podium în Premier League, după șase victorii în șapte meciuri
Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
01 mart. 2026, 18:31, Sport

Sub conducerea lui Michael Carrick, numit antrenor interimar pe 14 ianuarie, Manchester United a înregistrat șase victorii și un egal în ultimele șapte meciuri.

Partida a fost influențată în mod special de doi jucători: Maxence Lacroix pentru Crystal Palace și Bruno Fernandes pentru Manchester United.

Palace a dominat prima jumătate de oră. Lacroix a deschis scorul pentru oaspeți, în minutul 4, cu o lovitură de cap bine plasată, la un corner executat de Daichi Kamada.

Însă, Lacroix a fost eliminat după ce l-a faultat pe Matheus Cunha în careu (56’).

Imediat după eliminarea jucătorului de la Palace, Bruno Fernandes a transformat penaltiul acordat (1-1, 57’). Fernandes s-a remarcat și prin alte acțiuni ofensive.

Decisiv a fost golul lui Benjamin Sesko din minutul 65. Atacantul sloven a înscris cu o lovitură de cap puternică, după o centrare a lui Fernandes.

La momentul numirii lui Carrick pe banca lui United, echipa ocupa locul 7, la 11 puncte de locul 3.

Acum se află la 8 puncte de locul 2 (Manchester City) și la 10 puncte de prima poziție (Arsenal).

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor