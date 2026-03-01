Manchester United urcă pe podium în Premier League, după șase victorii în șapte meciuri

Sub conducerea lui Michael Carrick, numit antrenor interimar pe 14 ianuarie, Manchester United a înregistrat șase victorii și un egal în ultimele șapte meciuri.

Partida a fost influențată în mod special de doi jucători: Maxence Lacroix pentru Crystal Palace și Bruno Fernandes pentru Manchester United.

Palace a dominat prima jumătate de oră. Lacroix a deschis scorul pentru oaspeți, în minutul 4, cu o lovitură de cap bine plasată, la un corner executat de Daichi Kamada.

Însă, Lacroix a fost eliminat după ce l-a faultat pe Matheus Cunha în careu (56’).

Imediat după eliminarea jucătorului de la Palace, Bruno Fernandes a transformat penaltiul acordat (1-1, 57’). Fernandes s-a remarcat și prin alte acțiuni ofensive.

Decisiv a fost golul lui Benjamin Sesko din minutul 65. Atacantul sloven a înscris cu o lovitură de cap puternică, după o centrare a lui Fernandes.

La momentul numirii lui Carrick pe banca lui United, echipa ocupa locul 7, la 11 puncte de locul 3.

Acum se află la 8 puncte de locul 2 (Manchester City) și la 10 puncte de prima poziție (Arsenal).