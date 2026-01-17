Manchester United învinge pe City în derbiul din Premier League, la debutul lui Carrick pe bancă

Fost mijlocaș al „diavolilor roșii”, Michael Carrick nu putea spera la un început mai bun pe bancă. Manchester United a controlat partida, obținând o victorie considerată meritată în fața marii rivale.

Succesul lui United îi oferă totodată lui Arsenal șansa de a se desprinde în fruntea clasamentului din Premier League, înaintea meciului programat sâmbătă seară (ora 19:30), la Nottingham.

„Diavolii roșii” au început în forță, Maguire lovind bara încă din minutul 3, iar până la pauză au avut mai multe ocazii mari, două goluri fiind anulate pentru ofsaid (Diallo și Bruno Fernandes).

City a avut posesia, dar fără pericol real, iar Guardiola a părut fără soluții în fața organizării impecabile a lui United.

Deschiderea scorului a venit în minutul 65, când Bruno Fernandes l-a lansat perfect pe Bryan Mbeumo, care l-a învins pe Donnarumma cu un șut plasat.

Lovitura decisivă a venit în minutul 76, după o nouă fază de contraatac, finalizată de Patrick Dorgu, în urma unei centrări excelente a lui Matheus Cunha.

Nervos, Pep Guardiola a făcut schimbări surprinzătoare pe final, inclusiv scoaterea lui Erling Haaland, dar City nu a reușit să revină.

United putea să câștige la scor de neprezentare, însă golul lui Mount din minutul 90+2 a fost anulat de VAR, pentru ofsaid.

În urma acestui rezultat, Manchester City rămâne pe locul 2, cu 43 de puncte, la egalitate cu Aston Villa. Arsenal are un avans de 6 puncte și are șansa de a se desprinde și mai mult în fruntea clasamentului.

Manchester United urcă pe locul 4, cu 35 de puncte, și primește un impuls major la debutul lui Carrick pe bancă.