Arsenal învinge pe Chelsea, în derbiul din Premier League, și își consolidează poziția de lider

Arsenal FC a învins pe Chelsea FC, cu scorul de 2-1 (1-1), duminică seară, pe teren propriu, în derbiul londonez din etapa a 28-a din Premier League, rezultat care îi permite să își mențină avantajul de cinci puncte în fruntea clasamentului față de Manchester City.
Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Petre Apostol
01 mart. 2026, 21:00, Sport

Toate cele trei goluri ale partidei de pe Emirates Stadium au fost marcate în urma fazelor fixe. Fundașul francez de la Arsenal, William ivaa, a deschis scorul în minutul 21, cu o lovitură de cap. Reușita a venit după un corner executat de Bukayo Saka și deviat de Gabriel Magalhães.

Chelsea a restabilit egalitatea în prelungirile primei părți a jocului (45+2). Fundașul ecuatorian Piero Hincapié a trimis mingea în propria poartă, în urma unui nou corner periculos al oaspeților.

Golul victoriei pentru Arsenal a fost marcat în minutul 66 de fundașul neerlandez Jurriën Timber. Acesta a înscris tot cu capul, după un corner executat de Declan Rice.

Portarul spaniol David Raya a avut mai multe intervenții decisive, păstrând avantajul gazdelor.

Chelsea a evoluat în inferioritate numerică din minutul 70, după eliminarea lui Pedro Neto.

Arsenal este neînvinsă în ultimele nouă confruntări de campionat cu Chelsea (șase victorii, trei egaluri).

Golul decisiv marcat din corner a fost al nouălea din acest sezon în Premier League prin care Arsenal a câștigat un meci. Reprezintă un record absolut într-o singură stagiune, depășind performanța reușită de Manchester United în 2012-2013.

„Tunarii” au înscris de 16 ori din corner în actualul sezon, egalând un recordul competiției.

În urma acestui succes, Arsenal își menține avansul de cinci puncte față de Manchester City, care are un meci mai puțin disputat, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.

