FC Argeș învinge Dinamo și obține ultimul bilet pentru play-off. FCSB, oficial în play-out

FC Argeș a câștigat cu 1-0 (0-0) meciul disputat pe Arena Națională împotriva echipei Dinamo București, în etapa a 29-a din Superliga României, asigurându-și calificarea în play-off și trimițând campioana FCSB în play-out, în premieră.
Unicul gol al partidei Dinamo – FC Argeș a fost marcat în minutul 75, de Ricardo Matos. Acesta a înscris cu un șut din voleu, de la aproximativ 11 metri, după o fază prelungită în careul dinamovist.

Reușita a consfințit prezența formației pregătite de Bogdan Andone în play-off.

Dinamo a controlat prima jumătate a meciului și a avut cele mai mari ocazii prin Karamoko. Dar, acesta a fost blocat de două ori de portarul Căbuz și a lovit bara în minutul 40.

În partea secundă însă, echipa antrenată de Zeljko Kopic a scăzut ritmul și a creat puține situații de poartă.

FC Argeș a profitat și a obținut a 15-a sa victorie din campionat.

Grație succesului, piteștenii ajung la cota de 49 de puncte, ocupând locul 6.

FCSB se află la șase puncte în urma echipei din Argeș și nu o mai poate depăși.

În situație de egalitate la puncte, se ia în calcul meciurile directe. FC Argeș a câștigat ambele partide disputate cu FCSB în actualul sezon.

Dinamo, în schimb, în urma înfrângerii, pierde contactul cu liderul, Universitatea Craiova, care se află acum la șapte puncte avans.

În plus, a coborât pe locul 3. Rapid, ocupanta poziției secunde la egalitate de puncte cu Dinamo, se poate distanța, având de jucat cu Unirea Slobozia, luni seară, în cadrul etapei a 29-a.

