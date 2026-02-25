Prima pagină » Sport » Bogdan Andone, antrenorul FC Argeș, suspendat două etape după eliminarea din meciul cu Farul Constanța

Bogdan Andone, antrenorul FC Argeș, suspendat două etape după eliminarea din meciul cu Farul Constanța

Antrenorul echipei FC Argeș, Bogdan Andone, a fost suspendat două etape după eliminarea din partida cu Farul Constanța, scor 1-0, disputată în etapa a 28-a din Superliga de fotbal, potrivit deciziei de miercuri luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal.
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 feb. 2026, 19:46, Sport

Bogdan Andone a fost trimis în tribună în meciul cu Farul după ce a primit două cartonașe galbene în câteva secunde, în urma unui schimb tensionat de replici cu arbitrul Istvan Kovacs.

Incidentul s-a produs în partea secundă a meciului, când Andone i-a cerut centralului să-l avertizeze pe Denis Alibec pentru o ținere de tricou. Ca urmare a insistenței sale, Kovacs i-a acordat două cartonașe galbene succesive, ceea ce a dus la eliminarea imediată a antrenorului de pe banca tehnică.

Comisia de Disciplină a decis miercuri suspendarea lui Andone pentru două etape, conform Articolului 53 din Regulamentul Disciplinar. Acesta a primit și penalitate sportivă de 320 lei.

Astfel, tehnicianul nu va putea sta pe bancă la următoarele două partide oficiale. Primul meci la care va lipsi este cu Dinamo, în deplasare, programat duminică, de la ora 18:00, în campionat.

În cadrul ședinței de miercuri, Comisia de Disciplină a mai hotărât și sancționarea clubului Farul Constanța, pentru incidentele produse la meciul cu Rapid București.

Clubul din Constanța a primit o amendă de 7.500 de lei.

De asemenea, Cestor Mike Botuli (Metaloglobus), a fost suspendat pentru un meci și a primit o penalitate sportivă de 740 lei, pentru eliminarea din meciul cu FCSB.

