UEFA respinge recursul lui Benfica în cazul Prestianni. Argentinianul nu va juca pe Bernabéu, în returul cu Real Madrid

Forul european a confirmat că nu modifică măsura disciplinară impusă după meciul tur din Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că Prestianni nu poate participa la confruntarea retur. Deși fotbalistul a făcut deplasarea la Madrid alături de lotul echipei portugheze, în speranța că apelul va fi admis, prezența sa va fi doar simbolică: nu va figura pe foaia de joc și nu va putea intra pe teren.

Decizia a fost luată după analizarea documentației depuse de Benfica. Comitetul de Control, Etică și Disciplină al UEFA a decis să ratifice sancțiunea provizorie.

Situația amplifică tensiunea din jurul duelului cu Real Madrid, în condițiile în care formația lusitană pierde unul dintre cei mai imprevizibili jucători din ofensivă.

Procedura disciplinară nu este însă încheiată, ancheta UEFA fiind în continuare în desfășurare.

UEFA l-a suspendat provizoriu pe Prestianni pentru un meci din cauza acuzațiilor de rasism la adresa lui Vinícius Júnior, incident petrecut la partida tur dintre SL Benfica și Real Madrid în ­Liga Campionilor. Meciul fusese întrerupt aproximativ 10 minute după ce Vinícius a reclamat un comentariu rasist din partea argentinianului.