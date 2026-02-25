Prima pagină » Sport » UEFA respinge recursul lui Benfica în cazul Prestianni. Argentinianul nu va juca pe Bernabéu, în returul cu Real Madrid

UEFA respinge recursul lui Benfica în cazul Prestianni. Argentinianul nu va juca pe Bernabéu, în returul cu Real Madrid

UEFA a respins miercuri recursul formulat de SL Benfica în cazul lui Gianluca Prestianni și a menținut suspendarea provizorie a extremei argentiniene. Astfel, jucătorul nu va putea evolua în partida de miercuri seară, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabéu.
UEFA respinge recursul lui Benfica în cazul Prestianni. Argentinianul nu va juca pe Bernabéu, în returul cu Real Madrid
Foto: Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
25 feb. 2026, 17:35, Sport

Forul european a confirmat că nu modifică măsura disciplinară impusă după meciul tur din Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că Prestianni nu poate participa la confruntarea retur. Deși fotbalistul a făcut deplasarea la Madrid alături de lotul echipei portugheze, în speranța că apelul va fi admis, prezența sa va fi doar simbolică: nu va figura pe foaia de joc și nu va putea intra pe teren.

Decizia a fost luată după analizarea documentației depuse de Benfica. Comitetul de Control, Etică și Disciplină al UEFA a decis să ratifice sancțiunea provizorie.

Situația amplifică tensiunea din jurul duelului cu Real Madrid, în condițiile în care formația lusitană pierde unul dintre cei mai imprevizibili jucători din ofensivă.

Procedura disciplinară nu este însă încheiată, ancheta UEFA fiind în continuare în desfășurare.

UEFA l-a suspendat provizoriu pe Prestianni pentru un meci din cauza acuzațiilor de rasism la adresa lui Vinícius Júnior, incident petrecut la partida tur dintre SL Benfica și Real Madrid în ­Liga Campionilor. Meciul fusese întrerupt aproximativ 10 minute după ce Vinícius a reclamat un comentariu rasist din partea argentinianului.

Recomandarea video

Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte procentuale în fața lui Viktor Orban
G4Media
Bolojan, ROȘU de nervi după noile tăieri! Și-a pierdut cumpătul: „Altă întrebare!”
Gandul
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Libertatea
Secretul bunicilor pentru o imunitate cât mai puternică! 2 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor