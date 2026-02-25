Echipa de handbal Minaur Baia Mare transferă un coordonator suedez din vară

Născut la 27 iunie 2000, în localitatea Stora Harrie, din comitatul Skåne (Suedia), noul jucător de la Minaur măsoară 1,78 m și cântărește 82 de kilograme, evoluând la linia de 9 metri.

Handbalistul și-a început cariera la Kävlinge HK Juniorclubb, după care a continuat la nivel juvenil la H43 Lund și LUGI HF. A marcat primul său gol în liga suedeză pentru LUGI, în sezonul 2017/2018, dintr-o aruncare de la 7 metri, iar primul sezon complet la nivel de seniori a fost 2019/2020.

Din 2022, Forsberg evoluează pentru Önnereds HK, formație pentru care a disputat peste 120 de meciuri oficiale.

În prezent, Önnereds ocupă locul 8 din 14 echipe în campionatul Suediei, poziție care asigură calificarea în play-off. În urmă cu două sezoane, echipa a ajuns până în semifinalele competiției.

„Hugo este considerat unul dintre cei mai buni conducători de joc din prima ligă suedeză. Se remarcă prin viteză, pătrunderi eficiente și dueluri unu la unu foarte bune”, se arată în comunicatul clubului Minaur Baia Mare.