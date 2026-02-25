Prima pagină » Sport » Echipa de handbal Minaur Baia Mare transferă un coordonator suedez din vară

Echipa de handbal Minaur Baia Mare transferă un coordonator suedez din vară

CS Minaur Baia Mare a anunțat miercuri transferul handbalistului suedez Hugo Anton Forsberg, care va evolua din vară pentru formația băimăreană. Conducătorul de joc a semnat un contract valabil doi ani, începând din această vară.
Echipa de handbal Minaur Baia Mare transferă un coordonator suedez din vară
sursă foto: Minaur Baia Mare
Petre Apostol
25 feb. 2026, 16:19, Sport

Născut la 27 iunie 2000, în localitatea Stora Harrie, din comitatul Skåne (Suedia), noul jucător de la Minaur măsoară 1,78 m și cântărește 82 de kilograme, evoluând la linia de 9 metri.

Handbalistul și-a început cariera la Kävlinge HK Juniorclubb, după care a continuat la nivel juvenil la H43 Lund și LUGI HF. A marcat primul său gol în liga suedeză pentru LUGI, în sezonul 2017/2018, dintr-o aruncare de la 7 metri, iar primul sezon complet la nivel de seniori a fost 2019/2020.

Din 2022, Forsberg evoluează pentru Önnereds HK, formație pentru care a disputat peste 120 de meciuri oficiale.

În prezent, Önnereds ocupă locul 8 din 14 echipe în campionatul Suediei, poziție care asigură calificarea în play-off. În urmă cu două sezoane, echipa a ajuns până în semifinalele competiției.

„Hugo este considerat unul dintre cei mai buni conducători de joc din prima ligă suedeză. Se remarcă prin viteză, pătrunderi eficiente și dueluri unu la unu foarte bune”, se arată în comunicatul clubului Minaur Baia Mare.

Recomandarea video

Sondaj cu o lună înaintea alegerilor din Ungaria: Partidul de opoziție conduce cu 11 puncte procentuale în fața lui Viktor Orban
G4Media
Bolojan, ROȘU de nervi după noile tăieri! Și-a pierdut cumpătul: „Altă întrebare!”
Gandul
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Libertatea
Secretul bunicilor pentru o imunitate cât mai puternică! 2 ingrediente pe care le ai deja în bucătărie
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor