Clubul Benfica, replică la acuzațiile de rasism ale jucătorului de la Real Madrid, Vinícius Júnior

În imaginile difuzate de clubul portughez se observă momentul în care Prestianni îi spune ceva brazilianului, acoperindu-și gura cu tricoul, imediat după golul marcat de Vinícius în minutul 50. Atacantul madrilen a alergat ulterior la arbitrul François Letexier, reclamând o insultă rasistă.

„Așa cum demonstrează imaginile, având în vedere distanța, jucătorii de la Real Madrid nu aveau cum să audă ceea ce spun că au auzit”, a transmis Benfica într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Scandalul a izbucnit după ce Vinícius l-a acuzat pe Prestianni că l-ar fi numit „maimuță”, versiune susținută și de coechipierul său Kylian Mbappé, care a afirmat că a auzit termenul rostit de cinci ori.

Arbitrul a activat protocolul anti-rasism al UEFA, iar meciul a fost întrerupt aproximativ 10 minute, existând discuții privind posibilitatea ca madrilenii să părăsească terenul.

Ulterior, Vinícius a reacționat pe rețelele de socializare.

„Rasiștii sunt, înainte de toate, lași. Trebuie să-și pună tricoul la gură pentru a arăta cât de slabi sunt”, criticând totodată modul în care a fost aplicat protocolul UEFA.

Prestianni a negat acuzațiile într-un comunicat distribuit de Benfica.

„Vreau să clarific că în niciun moment nu i-am adresat insulte rasiste lui Vinícius Junior, care, din păcate, a interpretat greșit ceea ce crede că a auzit”, a spus jucătorul.

La rândul său, antrenorul echipei Benfica, José Mourinho, a declarat după meci că a discutat cu ambii jucători.

„Vinícius îmi spune un lucru și Prestianni altul. Nu vreau să spun că unul minte și celălalt spune adevărul. Încerc să fiu echilibrat”, a afirmat tehnicianul, la conferința de presă, subliniind că situația trebuie analizată cu atenție.