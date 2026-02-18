Rareș Bălean, extrema de la Steaua, despre derbiul cu Dinamo la volei: Ne gândim doar la victorie

Liderul Diviziei A1 la volei masculin, CSA Steaua București, se pregătește de derbiul din deplasare cu Dinamo București, campioana națională en-titre. Partida este programată sâmbătă, de la ora 17:00, contând pentru etapa a 18-a din campionat.

Formația roș-albastră traversează o perioadă excelentă, cu 11 victorii consecutive în campionat.

„Această perioadă de victorii consecutive ne dă un sentiment plăcut și, de asemenea, ne oferă multă încredere în jocul nostru. Fiecare meci este dificil, dar mă bucur că progresăm de la meci la meci. Sâmbătă ne așteaptă un derby adevărat, împotriva celor de la Dinamo. Vom întâlni o echipă puternică, mai ales că vom evolua în Ștefan cel Mare. Dar noi ne pregătim cât mai bine și ne vom lupta să luăm toate cele trei puncte”, a declarat Rareș Bălean, într-un comunicat al clubului stelist, miercuri.

Rareș Bălean este al doilea marcator al echipei Steaua, cu o medie de 4,12 puncte pe set. De asememea, este al șaptelea marcator al campionatului și al treilea român din această ierarhie.

Steaua București ocupă locul întâi în clasament, cu 40 de puncte, suferind o singură înfrângere în cele 15 meciuri disputate.

Dinamo a câștigat anul trecut titlul național, pentru prima dată după 30 de ani. În prezent, se află pe locul 5, cu 32 de puncte.