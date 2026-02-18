Prima pagină » Sport » Jaqueline Cristian, eliminată de a șaptea jucătoare a lumii în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai

Jaqueline Cristian, eliminată de a șaptea jucătoare a lumii în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (39 WTA) a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva (7 WTA), cap de serie numărul 5, miercuri, în optimile de finală ale turneului Dubai Tennis Championships, competiție de categorie WTA 1000.
Jaqueline Cristian, eliminată de a șaptea jucătoare a lumii în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai
Foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
18 feb. 2026, 12:45, Sport

Partida dintre Jaqueline Cristian și Mirra Andreeva a durat o oră și 42 de minute. Andreeva, deținătoarea trofeului la Dubai, s-a impus în minimum de seturi, scor 7-5, 6-3, la capătul unui meci în care a gestionat mai bine momentele importante.

Rusoaica a reușit patru ași, dar a și comis șapte duble greșeli. Cristian nu a înregistrat niciun as și a avut șase duble greșeli.

Andreeva a avut un procentaj superior la primul serviciu (62% față de 53%) și o eficiență net mai bună la punctele câștigate cu prima minge: 68% față de numai 38% pentru româncă.

La retur, jucătoarea rusă a dominat clar, cu 63% puncte câștigate pe primul serviciu al adversarei și 56% pe al doilea.

Andreeva a valorificat, totodată, 8 dintre cele 14 mingi de break avute (57%).

Mirra Andreeva o va întâlni în sferturile de finală ale competiției din Emiratele Arabe Unite pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie nr. 2.

Pentru prezența în optimi, Jaqueline Cristian și-a asigurat 120 de puncte în clasamentul WTA și un premiu în valoare totală de 49.250 de dolari.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Cu ce să înlocuiești orezul în sarmale. Ingredientul secret care le face de 10 ori mai pufoase. Gospodinele îl foloseau pe vremuri
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor