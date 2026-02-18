Jaqueline Cristian, eliminată de a șaptea jucătoare a lumii în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai

Partida dintre Jaqueline Cristian și Mirra Andreeva a durat o oră și 42 de minute. Andreeva, deținătoarea trofeului la Dubai, s-a impus în minimum de seturi, scor 7-5, 6-3, la capătul unui meci în care a gestionat mai bine momentele importante.

Rusoaica a reușit patru ași, dar a și comis șapte duble greșeli. Cristian nu a înregistrat niciun as și a avut șase duble greșeli.

Andreeva a avut un procentaj superior la primul serviciu (62% față de 53%) și o eficiență net mai bună la punctele câștigate cu prima minge: 68% față de numai 38% pentru româncă.

La retur, jucătoarea rusă a dominat clar, cu 63% puncte câștigate pe primul serviciu al adversarei și 56% pe al doilea.

Andreeva a valorificat, totodată, 8 dintre cele 14 mingi de break avute (57%).

Mirra Andreeva o va întâlni în sferturile de finală ale competiției din Emiratele Arabe Unite pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie nr. 2.

Pentru prezența în optimi, Jaqueline Cristian și-a asigurat 120 de puncte în clasamentul WTA și un premiu în valoare totală de 49.250 de dolari.