Ruse, Cîrstea și Cristian joacă luni în primul tur pe tabloul principal al turneului WTA 1000 din Dubai

Gabriela Ruse deschide seria meciurilor pentru România, urmând să intre pe teren de la ora 09:00. Pe jucătoarea română o așteaptă o confruntare dificilă în primul tur al turneului de categorie WTA 1000, cu americanca Emma Navarro, cap de serie numărul 14.

Ruse pornește cu șansa a doua în fața unei adversare din Top 20 mondial.

Tot în primul tur va evolua și Sorana Cîrstea, care o va înfrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici, venită din calificări. Sasnovici este fostă jucătoare din Top 30 WTA. Deși ambele jucătoare au peste 30 de ani, este prima confruntare directă din circuitul WTA.

Partida este programată să înceapă după ora 10:30.

A treia româncă programată să joace luni este Jaqueline Cristian, care va avea parte de un adversar redutabil: canadianca Victoria Mboko, a 11-a favorită a competiției.

Mboko vine după un parcurs solid la turneul de la Doha, unde a disputat finala, pierdută în fața cehoaicei Karolína Muchová.

Meciul este programat după ora 17:00.