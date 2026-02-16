Prima pagină » Sport » Ruse, Cîrstea și Cristian joacă luni în primul tur pe tabloul principal al turneului WTA 1000 din Dubai

Ruse, Cîrstea și Cristian joacă luni în primul tur pe tabloul principal al turneului WTA 1000 din Dubai

Toate cele trei jucătoare din România prezente pe tabloul principal al turneului WTA 1000 din Dubai (Emiratele Arabe Unite) - Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse - vor evolua luni în primul tur.
Ruse, Cîrstea și Cristian joacă luni în primul tur pe tabloul principal al turneului WTA 1000 din Dubai
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
16 feb. 2026, 07:51, Sport

Gabriela Ruse deschide seria meciurilor pentru România, urmând să intre pe teren de la ora 09:00. Pe jucătoarea română o așteaptă o confruntare dificilă în primul tur al turneului de categorie WTA 1000, cu americanca Emma Navarro, cap de serie numărul 14.

Ruse pornește cu șansa a doua în fața unei adversare din Top 20 mondial.

Tot în primul tur va evolua și Sorana Cîrstea, care o va înfrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici, venită din calificări. Sasnovici este fostă jucătoare din Top 30 WTA. Deși ambele jucătoare au peste 30 de ani, este prima confruntare directă din circuitul WTA.

Partida este programată să înceapă după ora 10:30.

A treia româncă programată să joace luni este Jaqueline Cristian, care va avea parte de un adversar redutabil: canadianca Victoria Mboko, a 11-a favorită a competiției.

Mboko vine după un parcurs solid la turneul de la Doha, unde a disputat finala, pierdută în fața cehoaicei Karolína Muchová.

Meciul este programat după ora 17:00.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
Gandul
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Rețetă de ciorbă afumată. Cum să gătești ciorba ciocăneșteană, în 4 pași simpli
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor