Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, eliminate în primul tur la Australian Open de favoritele numărul 4

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya au cedat disputa cu perechea belgiano-chineză cu scorul de 4-6, 2-6, într-un meci care a durat o oră și 21 de minute.

Mertens și Zhang și-au confirmat statutul de favorite, reușind să controleze momentele-cheie ale confruntării.

După un prim set echilibrat, decis de un singur break, perechea belgiano-chineză s-a desprins clar în actul secund, profitând de scăderea nivelului de joc al adversarelor.

În turul al doilea, Elise Mertens și Shuai Zhang vor întâlni perechea formată din Iva Jovic (SUA) și Victoria Mboko (Canada).

Eliminarea Soranei Cîrstea marchează și ieșirea ultimei jucătoare din România de pe tabloul de dublu feminin.

Marți, Jaqueline Cristian și partenera sa, Anna Bodnar, au fost eliminate în prima rundă de Olivia Nicholls și Tereza Mihalikova, scor 3-6, 2-6.

Gabriela Ruse a fost nevoită să se retragă, după ce partenera sa, ucraineanca Marta Kostiuk s-a accidentat.

Pentru Sorana Cîrstea, aventura la Australian Open continuă însă în proba de simplu.

Românca vine după o victorie solidă în primul tur, obținută marți dimineață, când a revenit de la set pierdut și a învins-o pe Eva Lys, scor 3-6, 6-4, 6-3.

În turul al doilea, Cîrstea va avea un test extrem de dificil, cu fostul lider mondial Naomi Osaka (28 de ani, locul 17 WTA).

Meciul este programat joi, după ora 10:00, iar câștigătoarea va juca în turul al treilea cu învingătoarea duelului dintre Maddison Inglis (Australia) și Laura Siegemund (Germania).