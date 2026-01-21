Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, eliminate în primul tur la Australian Open de favoritele numărul 4

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, eliminate în primul tur la Australian Open de favoritele numărul 4

Perechea formată din Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA) și Anna Kalinskaya (Rusia, 27 de ani, locul 37 WTA) a părăsit competiția de dublu de la Australian Open din primul tur. Cele două au fost învinse miercuri dimineață de Elise Mertens și Shuai Zhang, favoritele numărul 4 ale turneului.
Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, eliminate în primul tur la Australian Open de favoritele numărul 4
Petre Apostol
21 ian. 2026, 10:22, Sport

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya au cedat disputa cu perechea belgiano-chineză cu scorul de 4-6, 2-6, într-un meci care a durat o oră și 21 de minute.

Mertens și Zhang și-au confirmat statutul de favorite, reușind să controleze momentele-cheie ale confruntării.

După un prim set echilibrat, decis de un singur break, perechea belgiano-chineză s-a desprins clar în actul secund, profitând de scăderea nivelului de joc al adversarelor.

În turul al doilea, Elise Mertens și Shuai Zhang vor întâlni perechea formată din Iva Jovic (SUA) și Victoria Mboko (Canada).

Eliminarea Soranei Cîrstea marchează și ieșirea ultimei jucătoare din România de pe tabloul de dublu feminin.

Marți, Jaqueline Cristian și partenera sa, Anna Bodnar, au fost eliminate în prima rundă de Olivia Nicholls și Tereza Mihalikova, scor 3-6, 2-6.

Gabriela Ruse a fost nevoită să se retragă, după ce partenera sa, ucraineanca Marta Kostiuk s-a accidentat.

Pentru Sorana Cîrstea, aventura la Australian Open continuă însă în proba de simplu.

Românca vine după o victorie solidă în primul tur, obținută marți dimineață, când a revenit de la set pierdut și a învins-o pe Eva Lys, scor 3-6, 6-4, 6-3.

În turul al doilea, Cîrstea va avea un test extrem de dificil, cu fostul lider mondial Naomi Osaka (28 de ani, locul 17 WTA).

Meciul este programat joi, după ora 10:00, iar câștigătoarea va juca în turul al treilea cu învingătoarea duelului dintre Maddison Inglis (Australia) și Laura Siegemund (Germania).

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Promotor