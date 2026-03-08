Prima pagină » Sport » Meciurile Jaqueline Cristian – Aryna Sabalenka și Sorana Cîrstea – Linda Noskova de la Indian Wells, programate astăzi simultan

Meciurile Jaqueline Cristian – Aryna Sabalenka și Sorana Cîrstea – Linda Noskova de la Indian Wells, programate astăzi simultan

Duminică, la Indian Wells Open, Jaqueline Cristian joacă împotriva liderului WTA, Aryna Sabalenka, iar Sorana Cîrstea o întâlnește pe Linda Noskova, ambele meciuri fiind programate la ora 20:00, ora României.
FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
08 mart. 2026, 10:59, Sport

Ziua de duminică de la Indian Wells aduce două meciuri importante pentru tenisul românesc, programate să înceapă de la ora 20:00, ora României.

Jaqueline Cristian o va întâlni pe liderul WTA, Aryna Sabalenka, pe Stadium 1, arena cu 16.100 de locuri, cea mai mare din complex. În același interval, Sorana Cîrstea va juca împotriva Lindei Noskova pe Stadium 3, meci programat tot la debutul zilei.

Jaqueline Cristian vine după victorii dificile în tururile precedente, revenind de la 0-1 la seturi în fața lui Janice Tjen și Maya Joint, cap de serie 29. În fața ei se află Aryna Sabalenka, care a ajuns de două ori în ultimul act la Indian Wells în ultimele trei ediții și își caută revanșa după finala pierdută la Australian Open contra Elenei Rybakina.

În primul său meci la IW 2026, Aryna Sabalenka a înregistrat 78% mingi în teren și a câștigat 80% dintre puncte, fără să ofere adversarei vreo minge de break.

Jaqueline Cristian nu are un istoric favorabil împotriva jucătoarelor de top 10, ci doar un singur succes în 7 partide, obținut în 2024, la China Open, în fața Barborei Krejcikova.

„Dacă Jaqueline va folosi meciul cu Sabalenka pentru a câștiga experiență, va fi un pas important pentru cariera ei”, notează analiștii.

În paralel, Sorana Cîrstea, veterană din Târgoviște, are o șansă reală să ajungă în turul 4. După ce a trecut cu 6-2, 7-6 de Diana Shnaider, Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova, adversară pe care a învins-o recent la Dubai.

Specialiștii o dau favorită pe româncă, cu cote între 1,63 și 1,72, în timp ce succesul cehoaicei este cotat între 2,10 și 2,15. În cazul unei victorii, Cîrstea ar putea ajunge să joace împotriva lui Coco Gauff, care trebuie să câștige partida din turul 3 cu Alexandra Eala.

Organizatorii Indian Wells, primul turneu WTA 1000 al sezonului, au pus programul astfel încât ambele meciuri românești să se desfășoare simultan, ceea ce îi obligă pe fanii tricolorelor să aleagă ce confruntare să urmărească.

Pentru Jaqueline Cristian, provocarea este uriașă, iar pentru Sorana Cîrstea, oportunitatea de a avansa mai departe în turneu este cea mai aproape de realitate.

