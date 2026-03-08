Piastri, accidentat în pregătirea cursei de la Marele Premiu al Australiei

Australianul Oscar Piastri care s-a calificat al cincilea în funcție de cel mai rapid timp, a lovit bordura la virajul 4 și s-a întors în boxe, potrivit AFP.

„Oscar s-a ciocnit de zid în turele spre grilă. Este bine”, au spus reprezentanții McLaren.

„Mașina lui Oscar este recuperată de pe pistă. Din păcate, nu va începe cursa în Marele Premiu al Australiei.”

Niciun pilot australian nu a câștigat cursa de acasă de la Alan Jones în 1980, dar aceasta a fost o cursă fără statut de campionat înainte ca Australia să fie adăugată în calendarul F1 în 1985.