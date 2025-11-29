Prima pagină » Sport » Formula 1. Oscar Piastri, câștigător în cursa sprint din Qatar

Oscar Piastri de la McLaren a câștigat cursa sprint din Marele Premiu al Qatarului, reducând diferența de puncte față de coechipierul său Lando Norris.
Nițu Maria
29 nov. 2025, 17:40, Sport

Pilotul australian Oscar Piastri de la McLaren a obţinut sâmbătă victoria în cursa sprint a Marelui Premiu al Qatarului. El l-a depășit pe George Russell de la Mercedes şi pe coechipierul său Lando Norris.

Oscar Piastri a pornit din pole position şi a câştigat cursa sprint pentru al treilea an consecutiv, reducând diferenţa din clasament faţă de Lando Norris la doar 22 de puncte.

George Russell de la echipa Mercedes a încheiat pe locul doi, la 4,951 secunde în urma australianului. Lando Norris a terminat pe poziţia a treia, iar Max Verstappen, de la Red Bull, a ocupat locul patru.

Conform noului clasament după cursa sprint de astăzi, Lando Norris are acum 396 de puncte, Oscar Piastri 374, iar Verstappen 371.