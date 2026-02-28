Prima pagină » Sport » Tiafoe accede în finala de la Acapulco, după un meci dramatic. Confruntare cu Cobolli în ultimul act

Tenismenul american Frances Tiafoe (locul 28 ATP) a reușit o revenire spectaculoasă în semifinale la turneul ATP 500 de la Acapulco, Mexic, învingându-l, sâmbătă dimineață, pe compatriotul său Brandon Nakashima cu 3-6, 7-6(6), 6-4, după un meci dramatic care a durat aproape trei ore.
Tiafoe accede în finala de la Acapulco, după un meci dramatic. Confruntare cu Cobolli în ultimul act
Tiafoe a fost la doar două puncte de înfrângere în tie-break-ul setului secund. Dar, a reușit să revină și să câștige în tie-break, profitând de două break-uri care i-au permis să controleze finalul meciului.

„Stelele s-au aliniat. Am jucat bine în setul trei și am luptat până la capăt. Uneori trebuie doar să ai noroc și să continui să te lupți”, a declarat americanul, în vârstă de 28 de ani, după meci.

Aceasta a fost a doua victorie dramatică pentru Tiafoe în turneu, după ce în turul doi a salvat două mingi de meci împotriva lui Aleksandar Kovacevic.

În finală, Tiafoe îl va întâlni pe Flavio Cobolli, cap de serie 5, care a trecut de Miomir Kecmanovic cu 7-6(5), 3-6, 6-4, după un meci de două ore și 26 de minute.

Cobolli a revenit de la 1-3 în setul decisiv și a salvat mai multe puncte de break pentru a-și asigura prima sa finală la Acapulco.

Italianul este al treilea jucător din țara sa care ajunge de trei ori în finale la turnee de categorie ATP 500, alături de Jannik Sinner și Fabio Fognini.

Tiafoe conduce în întâlnirile directe cu Cobolli cu 2-0 și va căuta să câștige primul său titlu din circuitul ATP din 2023 încoace.

