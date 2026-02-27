Daniil Medvedev trece de Felix Auger-Aliassime și este primul finalist la turneul ATP de la Dubai

Daniil Medvedev, cap de serie 3, s-a impus după 82 de minute, profitând de greșelile canadianului în momentele-cheie ale meciului.

La 4-5, 30/40, în primul set, Auger-Aliassime a trimis o minge în afara terenului, oferindu-i lui Medvedev primul set. În setul secund, la 1-2, un alt forehand lung al canadianului a dus la un break care s-a dovedit a fi decisiv.

Auger-Aliassime a fost finalist la ediția precedentă a turneului de la Dubai.

„Au fost patru meciuri fantastice, probabil că am jucat mai bine cu fiecare partidă, astăzi fiind cea mai bună performanță. Dacă voi putea să joc și mai bine mâine, voi avea șanse să câștig, și asta voi încerca să fac”, a declarat Daniil Medvedev, la finalul meciului.

Rivalul său din finală, programată sâmbătă, va fi câștigătorul partidei dintre Andrey Rublev și Tallon Griekspoor.

Pentru Medvedev, acesta este al doilea meci pentru trofeu din acest sezon, după ce a cucerit titlul de la Brisbane în ianuarie.

Prin succesul de vineri, rusul a ajuns la 13 victorii și 3 înfrângeri în 2026.

Medvedev are 22 de titluri în circuitul ATP. La Dubai, are șansa să câștige pentru prima dată un turneu de două ori în carieră.