Félix Auger-Aliassime îl învinge pe Mannarino și își apără titlul la Montpellier

Tenismenul canadian Félix Auger-Aliassime a câștigat duminică turneul Open Occitanie de la Montpellier, după ce l-a învins în finală pe francezul Adrian Mannarino, scor 6-3, 7-6 (4). Canadianul urmează să urce pe locul 6 în clasamentul mondial ATP, de săptămâna viitoare.
Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
08 feb. 2026, 18:13, Sport

Pentru Félix Auger-Aliassime (25 de ani), acesta este al nouălea titlu ATP din carieră și primul din 2026.

Succesul reprezintă totodată o reconfirmare a formei sale în competiția din sudul Franței, unde își apără trofeul cucerit anul trecut.

După ce a fost nevoit să abandoneze în primul tur la Australian Open, din cauza unei accidentări, sportivul din Montreal a revenit rapid.

Finala de duminică a fost a 21-a la nivel de circuit ATP pentru Auger-Aliassime și a 13-a disputată în sală. Opt dintre cele nouă titluri ale sale sunt obținute indoor.

De partea cealaltă, Mannarino, în vârstă de 37 de ani, a jucat a 16-a finală ATP din carieră și prima pe teren propriu, în Franța.

Félix Auger-Aliassime devine, astfel, jucătorul canadian cu cele mai multe titluri ATP câștigate la simplu. Îl devansează pe Milos Raonic.

