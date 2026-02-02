Carlos Alcaraz nu va participa la turneul ATP 500 de la Rotterdam, pe care l-a câștigat anul trecut

„Carlos Alcaraz nu-și va apăra titlul la Rotterdam. Campionul Australian Open a concluzionat că, după eforturile depuse în ultimele două săptămâni, are nevoie de mai mult timp pentru a reveni în competiție. Îi dorim o recuperare rapidă”, au transmis luni organizatorii turneului din Țările de Jos.

Carlos Alcaraz, liderul mondial ATP, l-a învins, duminică, pe Novak Djokovic, în patru seturi, în finala Australian Open.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, deține acum 7 titluri de Grand Slam și 15 titluri majore în total, incluzând victorii la ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals și medalia de aur olimpică la simplu.

Duminică, a reușit să-și adjudece titlul la singurul turneu de Grand Slam pe care nu-l avea în palmares.

La Rotterdam, cap de serie numărul 1 va fi germanul Alexander Zverev, locul 4 ATP.

Printre favoriți se mai numără canadianul Felix Auger-Aliassime și australianul Alex de Minaur.

Alcaraz poate reveni în competiție la Doha (16-22 februarie), tot un turneu ATP 500.