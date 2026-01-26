Ce este Whoop, brățara interzisă pe care tenismenul Carlos Alcaraz nu a avut permisiunea să o folosească la Australian Open

Este vorba despre o brățară Whoop, al cărei scop este să monitorizeze diferite valori corporale legate de sănătate, precum ritmul cardiac, recuperarea și odihna, nivelul de efort sau calitatea somnului, scrie 20minutos.

Popularitatea acestui tip de dispozitiv a crescut mult în sportul profesionist, deoarece colectarea de date poate ajuta la îmbunătățirea antrenamentelor sau a condiției fizice și, implicit, a performanței sportive.

Hoy, a Alcaraz le prohibieron usar el Whoop watch bajo su muñequera. La juez de silla lo vio y le obligó a quitárselo. Es un simple reloj que ayuda a medir el rendimiento físico de cara a analizar cómo rinde el cuerpo en la práctica deportiva. 😅😅 pic.twitter.com/2A7JZEKKT2 — José Morón (@jmgmoron) January 25, 2026

Accesoriul este capabil să analizeze deficitele organismului, ceea ce reprezintă un mare avantaj atunci când se adaptează pregătirea unui sportiv de elită în diferite situații. Totuși, nu are ecran și nu oferă informații în timp real purtătorului, motiv pentru care episodul trăit de Carlos Alcaraz a stârnit controverse.

ATP și ITF nu permit sportivilor să folosească dispozitive care pot transmite date în afara terenului, pentru a evita ca informațiile să fie utilizate în mod ascuns de antrenori și chiar pentru a preveni posibile pariuri sportive. Cea mai bună alternativă rămân ceasurile fără conectivitate, pe care în trecut le-au purtat jucători precum Rafael Nadal sau Roger Federer.

„Sunt regulile turneului, ale ATP și ale ITF. Nu se poate juca cu ea. Sunt lucruri care te ajută să ai mai multă grijă de tine, să controlezi mai bine odihna, antrenamentele, efortu, dar nu am putut juca cu ea, nu e nicio problemă. O scoți și mergi mai departe”, a comentat Carlos Alcaraz după meci.