Cursele de Formula 1 din Bahrain și Arabia Saudită ar urma să fie anulate din cauza războiului

O decizie oficială nu a fost încă anunțată, dar este așteptată în weekend, relatează BBC.

Echipamentele pentru curse ar trebui trimise în Orientul Mijlociu în zilele următoare, însă, cum războiul continuă, organizarea etapelor ar fi considerată prea riscantă pentru personal.

Marele Premiu al Bahrainului era programat pentru 12 aprilie, iar cursa din Jeddah pentru weekendul următor.

BBC scrie că cele două etape nu vor fi înlocuite, astfel că sezonul de Formula 1 ar urma să aibă 22 de curse în loc de 24. Formula 1 ar putea pierde peste 100 de milioane de lire sterline, deoarece Bahrainul și Arabia Saudită plătesc unele dintre cele mai mari taxe de organizare din calendar.

Au fost analizate variante alternative pentru organizarea unor curse la Portimão (Portugalia), Imola (Italia) sau Istanbul Park (Turcia), însă organizatorii au concluzionat că timpul este prea scurt pentru pregătirea unor astfel de evenimente.

Astfel, va exista o pauză de cinci săptămâni în calendarul F1, între Marele Premiu al Japoniei din 29 martie și cursa de la Miami, programată pentru 3 mai.