S-a aflat cât costă să vezi Formula 1 la Monaco de pe iaht

Potrivit Financial Times, un loc pe un iaht de 44 de metri, ancorat în zona șicanei, a costat aproximativ 5.000 de euro de persoană pentru ziua cursei de duminică. Pachetul include transfer VIP cu barca, șampanie nelimitată, mic dejun, prânz, stații de gătit live, open bar și DJ.

Pentru cei care nu ajung la cursa propriu-zisă, o variantă mai „accesibilă” este petrecerea de sâmbătă seara pe iaht, unde intrarea poate costa în jur de 700 de euro.

Priveliștea este una spectaculoasă: iahturile din port oferă acces vizual la una dintre cele mai tensionate zone ale circuitului, acolo unde piloții ies din tunel, trec prin șicană și se îndreaptă spre complexul piscinei. Este o zonă în care greșelile, incidentele și depășirile spectaculoase pot schimba cursa în câteva secunde.

Costurile nu se opresc însă la biletele pentru invitați. Proprietarii de iahturi plătesc tarife uriașe pentru acostare în săptămâna Marelui Premiu. Pentru ambarcațiunile de până la 25 de metri, taxele pot ajunge la aproximativ 50.000 de euro pe zi, în timp ce iahturile de peste 40 de metri, aflate în cele mai bune poziții din port, pot plăti până la 500.000 de euro pe zi.

Monaco, o destinație pentru oameni de afaceri și vedete

Monaco atrage în fiecare an oameni de afaceri, celebrități, sponsori și membri ai echipelor de Formula 1. Mai mulți piloți au iahturi ancorate în principat, printre care Max Verstappen, Fernando Alonso și Lewis Hamilton. Charles Leclerc, pilot Ferrari și născut în Monaco, ar avea la rândul său un iaht Riva estimat la aproximativ 15 milioane de lire sterline.

Pentru cei care preferă să urmărească evenimentul de pe uscat, opțiunile premium sunt și ele costisitoare. Un pachet de trei zile la La Terrasse, unde este implicat Gordon Ramsay, ajunge la peste 20.500 de euro.

Marele Premiu de la Monaco nu este doar o cursă de Formula 1, ci și un spectacol al luxului. În timp ce piloții aleargă la viteze uriașe printre barierele metalice ale principatului, în port șampania curge, iahturile sunt pline, iar experiența de a vedea cursa de pe apă rămâne rezervată celor dispuși să plătească sume impresionante.