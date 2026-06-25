Cursa de F1 pentru Marele Premiu al Austriei, declarată „de mare risc” din cauza temperaturilor extreme

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a clasificat Marele Premiu al Austriei, programat în acest weekend, drept o „cursă cu risc de căldură”, din cauza valului de temperaturi extrem de ridicate care afectează Europa, potrivit BBC.

Această clasificare este aplicată în situațiile în care prognozele arată că temperatura va depăși 31 de grade Celsius în orice moment în care monoposturile se află pe circuit.

Decizia le permite piloților să folosească un kit special de răcire, care este conceput pentru a reduce efectele temperaturilor ridicate din cockpit.

Sistemul funcționează prin circularea unui lichid răcit, precum glicolul, printr-o rețea de conducte integrată într-un tricou ignifug purtat sub combinezonul de curse.

Utilizarea acestui kit nu este obligatorie. Totuși, piloții care aleg să nu îl folosească trebuie să transporte în monopost un balast suplimentar de 5 kilograme, pentru a evita orice avantaj competitiv.

Marele Premiu al Austriei este prima etapă din sezonul 2026 care primește statutul de cursă „periculoasă din cauza căldurii”, având în vedere valul de caniculă care a adus temperaturi record în mai multe țări europene, inclusiv în Marea Britanie.

Regula aceasta a fost introdusă anul trecut, când Marile Premii din Singapore și Statele Unite au fost organizate în condiții asemănătoare.

Cu toate acestea, unii piloți de Formula 1 preferă să nu folosească sistemul de răcire, pentru că invocă disconfortul creat de echipament.

De asemenea, au existat situații în care lichidul de răcire s-a epuizat înainte de finalul cursei, iar temperatura acestuia a ajuns să fie influențată de cea a mașinii, mult mai ridicată decât temperatura din exterior.

Condițiile din cockpit pot deveni extrem de dificile pentru șoferi.

Temperaturile din interiorul unui monopost de Formula 1 pot depăși 40 de grade Celsius, iar piloții trebuie să poarte mai multe straturi de echipament ignifug, pe lângă cagulă și cască. Asta face ca riscul de supraîncălzire să fie una dintre preocupările principale pe durata cursei.