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Un antrenor de top al României îl are ca model pe Jurgen Klopp: „Este un profesionist”

Alin Badea, fostul sabreor medaliat cu argint la Campionatele Mondiale, a preluat conducerea lotului masculin de sabie al României din luna septembrie a anului trecut. Acum se pregătește să ducă reprezentativa de sabie a României la Jocurile Olimpice din 2028, din Los Angeles.
Un antrenor de top al României îl are ca model pe Jurgen Klopp: „Este un profesionist”
Lucian Mâșcă
12 iun. 2026, 15:36, Sport
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Cu patru băieți în echipă pe care-i consideră „magicienii de pe planșă”, Alin are gânduri mari în viitor, el pregătindu-se să ducă reprezentativa de sabie a României la Jocurile Olimpice din 2028, la Los Angeles.

Drumul până în America este însă unul destul de lung cu multe competiții pregătitoare, la cel mai înalt nivel. Prima dintre acestea va debuta săptămâna viitoare în Franța. Este vorba despre Campionatul European, despre care Alin vorbește cu o maximă resposabilitate.

„Este o competiție foarte importantă în drumul nostru spre Los Angeles. Cu toate acestea, eu nu am pus și nu voi pune niciodată presiune pe sportivii mei. Vom pleca spre aceste Europene cu gândul de a etala cea mai bună scrimă a noastră, de a fi foarte disciplinați și ordonați pe planșă și de a ne bucura de momentele frumoase ale acestei competiții”, a declarat Alin Badea.

Fostul mare scrimeor este mulțumit că a reușit să formeze o echipă omogenă care începe tot mai mult să-și arate valoarea.

„Sunt băieți valoroși, dedicați sută la sută acestui sport. Chiar și dincolo de sala de scrimă sunt foarte buni prieteni și asta contează enorm”, a mai spus antrenorul Alin Badea

Urmărit de vorbele antrenorului de fotbal Jurgen Klopp

Chiar dacă a practicat scrima la cel mai înalt nivel, Alin Badea îl are ca model în antrenorat pe unul dintre cei mai cunoscuți tehnicieni ai planetei în materie de fotbal. Este vorba despre Jurgenn Klopp.

„Da, Jurgen Klopp este un model pentru mine. Mi-au rămas întipărite cuvintele lui: „În pregătire suntem profesioniști sută la sută, în meciuri la fel dar și în afara lor”. Sunt cuvinte importante care arată ideea de profesionism”, a adăugat Alin Badea.

Ei sunt „magnificii”

Și pentru că antrenorul Alin Badea amintea de cei patru „magnifici”, aceștia sunt: Radu, Nițu, Răzvan Ursachi, George Dragomir și Vlad Covaliu. Cu ei, echipa României se poate bate pentru o medalie europeană la echipe, dar și pentru titluri individuale.

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