Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas va rămâne în calendar cel puțin până în 2037

Introdusă din nou în calendar în 2023, etapa de la Las Vegas s-a impus rapid drept unul dintre cele mai importante evenimente ale sportului în SUA, atât prin audiență, cât și prin impactul economic generat în Nevada.

Potrivit datelor prezentate de organizatori, primele trei ediții ale cursei au generat un impact economic cumulat de 3,2 miliarde de dolari pentru sudul statului Nevada, toate edițiile desfășurate între 2023 și 2025 fiind sold-out.

Numai ediția din 2025 a produs venituri fiscale de 43 de milioane de dolari pentru autoritățile locale și statale. În același timp, Fundația Marelui Premiu de la Las Vegas a donat peste 2 milioane de dolari organizațiilor non-profit.

Președintele și directorul executiv al Formula 1, Stefano Domenicali, a salutat acordul pe termen lung și a descris Las Vegas drept un pilon al dezvoltării competiției pe piața americană.

„Suntem încântați că Formula 1 va continua să concureze la Las Vegas mulți ani de acum înainte. De la debutul său din 2023, evenimentul a fost extraordinar și s-a impus rapid ca o destinație de referință pentru curse spectaculoase, divertisment de clasă mondială, lideri din mediul de afaceri și celebrități. Întotdeauna am crezut că Las Vegas va deveni o piatră de temelie a prezenței noastre în Statele Unite”, a declarat Domenicali.

Spectacol pe pistă

Circuitul stradal din Las Vegas s-a remarcat și prin spectacolul oferit pe pistă. Traseul include o porțiune de aproximativ doi kilometri pe celebrul Las Vegas Strip și mai multe zone de frânare puternică, care favorizează depășirile. Temperaturile scăzute din timpul cursei nocturne, desfășurate în luna noiembrie, au contribuit, de asemenea, la imprevizibilitatea competiției.

Primele trei ediții au avut câștigători diferiți. Max Verstappen a triumfat la ediția inaugurală din 2023 și din nou în 2025, în timp ce George Russell s-a impus în 2024. Cursa din 2024 a fost una dintre cele mai spectaculoase ale sezonului, cu 113 depășiri și cu Verstappen cucerind atunci al patrulea său titlu mondial consecutiv.

Următoarea ediție a Marelui Premiu de la Las Vegas este programată între 19 și 21 noiembrie 2026, calificările urmând să aibă loc pe 20 noiembrie, iar cursa pe 21 noiembrie.