Războiul se extinde din nou. Iran a atacat mai multe țări | UPDATE. Bursele asiatice au înregistrat scăderi: prețul petrolului a revenit pe creștere

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Piețele financiare au reacționat negativ miercuri după cea mai amplă confruntare militară dintre Iran și Statele Unite de la armistițiul convenit în aprilie. Bursele asiatice au înregistrat scăderi importante, în timp ce prețul petrolului a revenit pe creștere, alimentând temerile privind inflația și perspectivele economiei globale (DETALII AICI!).

ȘTIREA INIȚIALĂ

Iran a atacat Bahrain, Kuweit și Iordania ca răspuns pentru atacurile SUA, potrivit Al Jazeera. Totodată, americanii au atacat porturile și insulele iraniene din Strâmtoarea Ormuz în urma doborârii unui elicopter al armatei SUA.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a revendicat atacuri asupra bazelor militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania.

Ce spun iranienii

Într-o declarație publicată miercuri de presa de stat, IRGC a transmis că a lansat un atac cu drone asupra Flotei a Cincea a SUA din Bahrain și a bazei Ali Al Salem din Kuweit. De asemenea, a revendicat un atac cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra unei baze aeriene din Azraq, Iordania.

IRGC a declarat că a atacat 21 de ținte americane și a distrus patru dintre ele, inclusiv un hangar cu avioane de vânătoare F-35 la baza din Iordania.

În plus, a revendicat doborârea unei drone americane MQ-9 pe cerul orașului iranian Jam.

Iranul a atacat și a provocat tensiune în toată regiunea

Iranienii au mai susținut că atacurile SUA au provocat daune unui turn de telecomunicații din orașul Sirik și au distrus rezervoare de apă din regiune.

Ei au avertizat că forțele iraniene rămân pe deplin pregătite să ofere un răspuns „zdrobitor și decisiv” la orice acțiune militară americană.

Țările vecine se apără

În Iordania, armata a anunțat că a interceptat și doborât cinci rachete lansate din Iran către Azraq și a spus că operațiunea „a dus la căderea de resturi fără victime sau pagube materiale”.

Atacurile au declanșat alarme de raid aerian în Bahrain și Kuweit.

Armata kuweitiană a transmis că interceptează „ținte aeriene ostile” în spațiul aerian al țării, fără a oferi detalii.