Cea mai înaltă clădire din lume prinde contur. Va avea 1 kilometru înălțime

Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. Clădirea va deveni prima construcție din lume care va atinge o înălțime de un kilometru.

Noile imagini filmate cu drona arată ritmul rapid al lucrărilor, arată Mirror.

A depășit deja 100 de etaje

În aprilie 2026, Turnul Jeddah a trecut de pragul de 100 de etaje. Clădirea a depășit deja 400 de metri înălțime.

Constructorii continuă lucrările pentru atingerea obiectivului final de 1.000 de metri. La finalizare, turnul va depăși cu peste 180 de metri actualul record mondial.

Va depăși celebrul Burj Khalifa

În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din 2010.

Turnul Jeddah este proiectat să depășească semnificativ această performanță. Proiectul este considerat una dintre cele mai ambițioase construcții ale secolului.

Investiție de aproape 900 de milioane de lire

Costul estimat al construcției ajunge la aproximativ 885 de milioane de lire sterline. Turnul reprezintă elementul central al proiectului Jeddah Economic City.

Întregul plan de dezvoltare urbană este evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Autoritățile vor să transforme zona într-un important centru de afaceri.

Hotel de lux și cea mai înaltă platformă de observare

Clădirea va găzdui un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. Vizitatorii vor avea acces la o platformă de observare aflată la 644 de metri. O altă platformă va fi amenajată la etajul 157.

Aceasta ar urma să devină cea mai înaltă platformă de observare din lume.

O provocare uriașă pentru ingineri

Turnul utilizează un sistem structural inovator bazat pe beton. Fundația include o placă de beton cu grosimea de cinci metri. Structura este susținută de 270 de piloni forați în sol. Unii dintre aceștia ajung la o adâncime de peste 100 de metri.

Un nou simbol al Arabiei Saudite

Dacă lucrările continuă conform planului, Turnul Jeddah va intra în istorie. Va deveni cea mai înaltă clădire construită vreodată de om. De asemenea, va fi prima structură care atinge pragul simbolic de un kilometru înălțime.