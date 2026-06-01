Trucul viral cu moneda de pe router nu funcționează. Ce riscuri ascunde

Tot mai mulți utilizatori susțin că o simplă monedă așezată pe router poate crește viteza internetului. Experții spun însă că realitatea este cu totul alta.

Trucul care a cucerit rețelele sociale

Numeroase videoclipuri publicate online arată persoane care așază monede sau chei pe partea superioară a routerului. Potrivit autorilor acestor clipuri, metalul ar influența semnalul WiFi și ar reduce interferențele.

Unii susțin chiar că semnalul devine mai puternic imediat după așezarea metodei.

Ce spun specialiștii

Experții în telecomunicații resping însă această teorie, scrie El Economista.

Nu există dovezi științifice care să arate că o monedă poate îmbunătăți performanța unui router. Mai mult, obiectele metalice amplasate în apropierea dispozitivului pot provoca efecte nedorite.

Riscul ascuns al monedei de pe router

Specialiștii avertizează că moneda poate bloca orificiile de ventilație ale aparatului. În aceste condiții, routerul se poate supraîncălzi. Temperaturile ridicate pot afecta funcționarea dispozitivului și îi pot reduce durata de viață.

În unele cazuri, performanța conexiunii poate deveni chiar mai slabă.

De ce apare impresia că internetul merge mai bine

Experții spun că mulți utilizatori confundă fluctuațiile normale ale rețelei cu efectul trucului. Viteza internetului poate varia din numeroase motive.

Printre acestea se numără numărul dispozitivelor conectate și nivelul interferențelor din locuință.

Cum poți îmbunătăți semnalul WiFi

Specialiștii recomandă amplasarea routerului într-o zonă centrală a locuinței. Dispozitivul trebuie ținut departe de pereți groși și obiecte metalice. Actualizarea echipamentului și utilizarea unor sisteme de extindere a semnalului pot aduce rezultate mai bune.

Concluzia experților

Moneda așezată pe router nu îmbunătățește semnalul WiFi. În schimb, poate crea probleme de ventilație și poate afecta funcționarea aparatului. Specialiștii recomandă evitarea trucurilor virale care nu au o bază tehnică demonstrată.