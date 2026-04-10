Motivul ascuns pentru care noul Wi-Fi „super-rapid” nu este deloc ce pare în realitate

Wi-Fi 7, cunoscut oficial ca 802.11be, este cel mai nou standard wireless și vine cu cifre impresionante. Viteza sa maximă teoretică atinge 46 Gbps, suficient pentru a descărca un film 4K în aproximativ opt secunde, potrivit BBC.

În testele din lumea reală, însă, vitezele se situează adesea în jurul sutelor de megabiți pe secundă. Și asta fără a lua în calcul că majoritatea conexiunilor de bandă largă ating oricum între 1 și 2 Gbps.

De ce condițiile din laborator nu se potrivesc cu realitatea din casă

Vitezele maxime ale Wi-Fi 7 sunt măsurate în condiții ideale de laborator. „În practică, semnalele din case sunt puternic afectate de structura clădirii, de interferențe și de dispunerea încăperilor”, explică dr. Richard Rudd, inginer.

Frecvențele mai înalte de 6 GHz – una dintre noutățile Wi-Fi 7 – slăbesc mai repede pe distanță. Cu cât semnalul parcurge o distanță mai mare și întâlnește mai multe obstacole, cu atât viteza reală scade.

Legea fizicii care limitează orice rețea wireless

Profesorul Izzat Darwazeh, director al Institutului de Comunicații al UCL, explică limitele fundamentale ale tehnologiei. „Teorema Shannon-Hartley spune că pe măsură ce zgomotul crește, capacitatea canalului scade”, spune el.

În casele noastre, zgomotul vine de peste tot. Mobilierul, ușile, dezordinea și chiar modul în care ținem telefonul în mână afectează calitatea semnalului. Acestea sunt complexitățile unui mediu real față de un laborator.

Ce aduce Wi-Fi 7 în plus față de generațiile anterioare

Wi-Fi 7 utilizează canale mai largi ale spectrului electromagnetic, cu o lățime de până la 320 MHz, dublu față de Wi-Fi 6E. Funcția Multi-Link Operation permite dispozitivelor să folosească simultan benzile de 2,4 GHz, 5 GHz și 6 GHz pentru a găsi cea mai liberă cale.

Un studiu făcut de Ookla a arătat că vitezele medii pe Wi-Fi 7 au atins 665 Mbps, de patru ori mai mult decât pe Wi-Fi 6 în aceleași condiții. Creșterile sunt reale, chiar dacă sunt la ani lumină distanță de valorile maxime promise.

Unde Wi-Fi 7 face cu adevărat diferența

Beneficiile reale ale Wi-Fi 7 nu sunt neapărat viteza, ci consistența conexiunii. Testele Wireless Broadband Alliance au arătat latență mai mică, jitter redus și performanță mai stabilă în mai multe camere față de generațiile anterioare.

„Wi-Fi 7 nu înseamnă doar viteză mai mare, ci o experiență mai previzibilă”, spune Bruno Tomas, director tehnic la WBA. În testele lor, au atins 3,5 Gbps într-un mediu casnic tipic, cu vârfuri de 4,2 Gbps.

Trebuie să schimbi toate dispozitivele pentru a beneficia

Un alt obstacol important este compatibilitatea hardware. Beneficiile complete ale Wi-Fi 7 se simt doar dacă toate dispozitivele din casă suportă noul standard – router, telefon, laptop și gadgeturi smart.

Cei care nu au bugetul pentru un upgrade complet vor folosi ani de zile o combinație de dispozitive vechi și noi. Îmbunătățirile se vor simți treptat, nu imediat.