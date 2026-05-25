7 moduri prin care poți economisi bani fără să faci schimbări radicale

Creșterea prețurilor i-a făcut pe mulți oameni să caute metode simple prin care să economisească bani fără să își schimbe radical stilul de viață. Specialiștii în finanțe personale spun că diferența este făcută de obiceiurile mici, repetate constant.
Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Oana Antipa
25 mai 2026, 15:07, Life-Inedit
Experții recomandă schimbări simple, care pot reduce cheltuielile fără să afecteze semnificativ stilul de viață, potrivit Quartz.

1.Fă o listă înainte să mergi la cumpărături

Experții spun că mersul la supermarket fără o listă duce aproape întotdeauna la cumpărături impulsive.

Planificarea meselor și verificarea produselor deja existente în casă pot reduce semnificativ cheltuielile.

Alimentele congelate sunt recomandate pentru că rezistă mai mult și reduc risipa. În schimb, produsele deja porționate sau pregătite costă adesea mai mult decât variantele simple.

2.Nu cumpăra mereu din același magazin

Specialiștii spun că multe persoane plătesc mai mult din obișnuință.

Unele magazine au prețuri mai bune la produse alimentare, altele la articole pentru casă sau produse cumpărate în cantități mari.

Magazinele discount, piețele locale sau depozitele en-gros pot reduce costurile fără schimbări majore în stilul de viață.

3.Renunță la obsesia pentru anumite branduri

Experții atrag atenția că multe produse marcă proprie sunt fabricate în aceleași unități ca brandurile cunoscute.

Diferența de preț vine adesea din ambalaj și publicitate, nu din calitate.

Consumatorii sunt sfătuiți să testeze alternative mai ieftine pentru produsele cumpărate frecvent.

Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta

4.Fii mai flexibil cu planificarea meselor

Specialiștii spun că planificarea meselor nu trebuie să fie perfectă sau rigidă.

Scopul este evitarea comenzilor de mâncare de ultim moment și a cheltuielilor făcute din grabă.

Mulți experți recomandă alegerea meniului săptămânal în funcție de produsele aflate la reducere.

Dacă anumite tipuri de carne sau legume sunt mai ieftine într-o perioadă, acestea pot deveni baza mai multor mese.

5.Alege fructele și legumele „imperfecte”

Produsele cu forme neregulate sau aspect mai puțin atrăgător sunt adesea vândute la prețuri mai mici.

Calitatea alimentelor rămâne însă aceeași.

Specialiștii spun că această alegere reduce atât costurile, cât și risipa alimentară.

6.Fii atent la „specialitățile” din restaurante

Experții spun că multe preparate promovate drept „recomandarea chef-ului” sau „specialitatea casei” sunt, de fapt, produsele cu cel mai mare profit pentru restaurant.

Clienții sunt sfătuiți să aleagă ceea ce își doresc cu adevărat și să evite comenzile influențate exclusiv de promovarea din meniu.

Sursa foto: Mediafax/Hepta

7.Redescoperă cumpărăturile second-hand

Piața produselor second-hand s-a dezvoltat puternic în ultimii ani.

Platformele online, magazinele de tip consignație și piețele locale oferă produse aproape noi la prețuri mult mai mici.

Mobilierul, hainele pentru copii, bicicletele sau echipamentele sportive sunt printre produsele recomandate pentru astfel de achiziții.

Specialiștii spun că multe obiecte își pierd rapid valoarea imediat după cumpărare, chiar dacă sunt foarte puțin folosite.

Experții în finanțe personale spun că ideea principală nu este renunțarea totală la confort sau plăceri, ci construirea unor obiceiuri care reduc constant cheltuielile mici, dar repetitive.

 

