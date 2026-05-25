Hibrizi de câini vagabonzi și lupi himalayeni: o specie rară care bagă oamenii în sperieți

În regiunea montană Ladakh, din India, cercetătorii au identificat o modificare ecologică la fel de îngrijorătoare pe cât este de neașteptată. Este vorba despre apariția a ceea ce localnicii numesc Khipshang, un animal hibrid rezultat din împerecherea dintre câini vagabonzi și lupul himalayan, specie aflată în pericol de dispariție. Potrivit revistei New Scientist, această mutație naturală nu doar că pune și mai mult în pericol specia, dar amenință și siguranța comunităților locale, scrie National Geographic.

Se pare că în zonă trăiesc aproximativ 25.000 de câini sălbăticiți, în timp ce populația de lupi sălbatici numără doar câteva sute de exemplare. De menționat că lupul himalayan (Canis himalayensis) este una dintre cele mai pure genetic specii de canide din lume. Descoperirea sa este relativ recentă, fiind confirmată în anul 2020.

O amenințare hibridă

Această disproporție majoră a favorizat, în ultimul deceniu, încrucișări biologice necontrolate. Experții de la organizația Snow Leopard Conservancy India Trust avertizează asupra pericolului reprezentat de acești noi prădători. Directorul organizației, Tsewang Namgail, a explicat că această creatură „are îndrăzneala și obișnuința cu omul ale unui câine și instinctul de ucigaș al lupului, iar aceasta este o combinație mortală”.

Regizorul și naturalistul local Mohammad Imran a adăugat că aceste animale „nu se tem de oameni”. Lipsa fricii față de oameni este însoțită de trăsături fizice intermediare: sunt mai mari decât câinii domestici, dar mai mici decât lupii. Au un blană de culoare gălbuie (leonată) și au început să fie observați de localnici în urmă cu aproximativ cinci ani.

Curajul și adaptabilitatea acestei noi specii au devenit o problemă economică serioasă pentru păstori. Grupurile de hibrizi au început să preia controlul haitelor de câini, devenind prădători mai eficienți decât alte specii din zonă. Comportamentul lor agresiv se manifestă prin atacuri directe în zonele locuite, unde ucid animale domestice fără ezitare.

Conflictul de mediu

Cercetătorii estimează că aproximativ 80 de exemplare hibride se deplasează în prezent pe cei aproape 25.000 de kilometri pătrați ai regiunii Ladakh. Gestionarea acestei crize este complicată de factori religioși și culturali. Tradițiile budiste locale descurajează sterilizarea câinilor, considerând-o o intervenție neacceptabilă în legile naturii.

În plus, prezența instalațiilor militare în zonele de frontieră contribuie la menținerea populației de câini, aceștia fiind folosiți ca sisteme de avertizare timpurie.

În paralel, incidentele cu victime umane au crescut semnificativ. Potrivit datelor medicale, spitalul regional din Leh tratează zilnic între patru și cinci persoane mușcate de animale, iar anul acesta s-au înregistrat cel puțin patru decese.

Expertul Carter Niemeyer, implicat în programe de gestionare a faunei în Statele Unite, consideră că „nu ar trebui permis să se reproducă și să circule liber”.

Biologii avertizează că extinderea acestor încrucișări ar putea afecta grav integritatea genetică a lupului himalayan, considerat una dintre cele mai vechi linii evolutive ale speciei. Situația amintește de probleme similare de hibridizare care afectează lupul roșu în Italia și America de Nord, punând în pericol populații unice la nivel global.