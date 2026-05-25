Noul sistem de urmărire a zborurilor vine cu alerte pentru situații neobișnuite

Site-ul de știri din domeniul aviației Simple Flying a lansat un nou sistem prin care pot fi urmărite zborurile, relatează Euronews.

Ce caracteristici noi conține platforma

Noul tracker inovează prin faptul că emite alerte pentru activități neobișnuite, Acestea includ aspecte precum oscilația altitudinii, traiectoriile neregulate, ratele de viraj și codurile de semnalizare a alarmei, cum ar fi 7700, este utilizat în situații de urgență.

Utilizatorii vor putea urmări zborurile în timp real și le vor putea revedea după aterizare. Pot vedea lucruri precum modelul aeronavei, operatorul companiei aeriene, altitudinea și rata de urcare sau coborâre, printre multe altele.

Tracker-ul afișează și notificările emise către piloți. De asemenea, se poate filtra vizualizarea pentru a vedea aeronave comerciale, militare, private și de suprafață. În plus, se pot adăuga aeronave și indicative specifice în listele de urmărire.

Informațiile de pe sistemul de urmărire a zborurilor Simple Flying provin din mai multe surse, ce includ Airplanes.Live și OurAirports.com.

Cum funcționează urmărirea aeronavelor

Aeronavele sunt urmărite folosind date de supraveghere dependentă automată-difuzare (ADS-B) și MLAT (multilaterație), ce permit aflarea precisă a unei aeronave. Datele sunt captate de receptoarele de la sol.

Există mai multe site-uri web de urmărire a zborurilor, iar pasionații de acest domeniu au urmărit inclusiv zborurile Reginei Elisabeta a II-a sau primele zboruri din Emiratele Arabe Unite de la începutul războiului din Iran, mai arată sursa.