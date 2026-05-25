5 pași pe care să îi faci în luna mai pentru flori prospere și un gazon verde toată vara

Grădinarul și autorul Michael Griffiths dezvăluie care sunt cei cinci pași pe care să îi faci pentru a avea un gazon verde și flori prospere toată vara, potrivit Express.

Pregătirea gazonului pentru sezonul estival

Gazonul trebuie semănat și scarificat, pentru a rămâne verde pe parcursul verii.

„Aceasta este ultima voastră șansă să vă pregătiți gazonul pentru vară”, a transmis Griffiths.

Fertilizarea gazonului

Ideal ar fi folosirea îngrășământului, „care va înverzi gazonul și va încuraja creșterea frunzelor”, a precizat grădinarul.

Fertilizarea gazonului reface nutrienții esențiali, în principal azot, fosfor și potasiu. Acest lucru accelerează procesul de creștere, dar creează și culoarea verde strălucitoare. De asemenea, ajută la dezvoltarea de rădăcini adânci și întărește capacitatea gazonului de a elimina în mod natural buruienile. Gazonul va rezista și bolilor și va face față condițiilor meteo, mai arată sursa.

Legarea plantelor cățărătoare

Cel de al treilea pas vizează legarea lăstrarilor noi și a plantelor cățărătoare „cum ar fi glicina și clematita, de suporturile lor”.

Acest lucru va ajuta la menținerea plantelor cățărătoare ordonate și va încuraja apariția mai multor flori. Scopul este de a asigura creșterea, permițând în același timp îngroșarea tulpinilor.

Aclimatizarea răsadurilor crescute în interior la mediul exterior

Dacă intenționați să scoateți afară unele dintre plantele de interior pentru vară, sau aveți lăstari gata de plantat afară, Griffiths recomandă să le aclimatizați la mediul exterior.

Acest lucru va ajuta la prevenirea oricărui șoc la transplantare și a arsurilor solare.

De asemenea, Griffiths sugerează grădinarilor să efectueze verificări regulate ale melcilor și limacșilor, pentru a-i ține departe de plante și flori, potrivit aceleiași surse.

Plantarea florilor de sezon

Ultimul pas este despre plantarea florilor sezoniere „în ghivece, borduri și coșuri suspendate”, a concluzionat grădinarul. Acest pas va ajuta la crearea unui aspect mai complet printre plante și flori și va face ca totul să arate coerent și ordonat.