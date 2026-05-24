Greșeli care pot compromite grădina: plante ale căror flori ofilite nu trebuie îndepărtate

Experții în grădinărit spun că unele plante nu ar trebui curățate de florile ofilite deoarece se autoînsămânțează, protejează mugurii noi sau oferă semințe pentru fauna sălbatică.

Se răspândesc singure

Căldărușele (Aquilegia) sunt printre plantele pe care specialiștii recomandă să nu le cureți de florile uscate. Planta se autoînsămânțează foarte ușor dacă florile sunt lăsate să se usuce natural, explică Lotte Berendsen, expert în grădinărit la PlantIn – o aplicație dedicată îngrijirii plantelor și sfaturilor pentru grădinărit, citat de Real Simple.

Semințele rezultate reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de hrană pentru păsări.

Același lucru este valabil și pentru rudbeckia, o plantă apreciată pentru florile sale galbene, cunoscută popular drept „bulgări de soare” sau „margareta galbenă”. Specialiștii spun că semințele sale atrag vrăbiile și cintezele, iar planta apare singură în sezonul următor.

Rudbeckiile sunt plante erbacee dintr-o familie care numără peste 25 de specii perene, anuale și bienale.

Nu au nevoie de întreținere

Angelonia, cunoscută și ca „gura leului de vară”, este considerată o plantă care se curăță singură, ceea ce înseamnă că nu are nevoie de îndepărtarea florilor ofilite pentru a continua să înflorească.

Potrivit experților, planta produce flori din primăvară până toamna, fără tunderi suplimentare, fiind apreciată pentru întreținerea redusă și florile în nuanțe de mov, roz, alb sau albastru.

Preferatele polenizatorilor

Degețelul, cunoscut drept foxglove, este recomandată în grădini deoarece atrage polenizatori precum albinele, fluturii și colibrii.

Specialiștii în grădinărit spun că îndepărtarea florilor uscate poate reduce șansele ca planta să se răspândească natural. O singură plantă produce milioane de semințe.

Negrilica ornamentală (Nigella) și echinacea se află, de asemenea, pe lista plantelor care ar trebui lăsate să formeze semințe. În cazul echinaceei, semințele sunt consumate de păsări pe timpul iernii, iar florile uscate rămân decorative luni întregi.

Hortensiile, protejate de florile uscate

Experții recomandă prudență și în cazul anumitor hortensii, în special varietățile care înfloresc pe lemn vechi, cum sunt unele hortensii cu frunză mare.

Specialiștii explică faptul că florile uscate pot proteja mugurii noi împotriva înghețului pe timpul iernii, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute și variații bruște de vreme.

În plus, îndepărtarea florilor ofilite toamna sau iarna poate duce la tăierea accidentală a punctelor din care vor apărea florile în sezonul următor, afectând astfel înflorirea plantei.