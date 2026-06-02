Nu arunca acești lăstari. Te pot ajuta să îți extinzi gratuit grădina

Dacă vrei mai multe plante în grădină fără să cheltuiești bani, luna iunie este momentul ideal pentru a începe. Specialiștii recomandă păstrarea butașilor, care se pot transforma în plante noi într-un timp relativ scurt.
Ioana Târziu
02 iun. 2026, 10:11, Life-Inedit
Experții oferă sfaturi către grădinari, pentru a-și extinde colecția de plante în luna iunie, conform Express.

Luna iunie este o perioadă ideală pentru grădinărit, cu zile mai lungi, temperaturi ridicate și un sol mai cald. Toate aceste condiții duc la o creștere sănătoasă a plantelor.

Nu aruncați butașii

Grădinarilor li se recomandă să nu arunce butașii de plante, ci să îi păstreze pentru anul următor. Unii grădinari îi aruncă după tăiere sau după ce îndepărtează florile uscate, chiar dacă butașii pot fi foarte utili, mai arată sursa.

Printre beneficiile butașilor, se numără:

  • producerea de plante identice genetic cu planta-mamă;
  • maturizarea mai rapidă decât din semințe;
  • reprezentarea unei modalități gratuite și sustenabile de extindere a grădinii.

Perioada ideală pentru propagarea plantelor crescute din butași

Potrivit National Trust, care este o organizație de conservare a patrimoniului din Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, „începutul verii sau mijlocul verii sunt perioade bune ale anului pentru a propaga plantele crescute din butași. Pentru cei care au nevoie de butași semi-copți, așteptați până la sfârșitul verii sau începutul toamnei”, potrivit aceleiași surse.

Organizația caritabilă recomandă colectarea lăstarilor care nu înfloresc, îndepărtarea a până la 10 cm de lăstar, tăierea acestora deasupra unui boboc de pe planta-mamă și plasarea materialului butașat într-o pungă de plastic curată, cu etichetă. Aceasta va fi depozitată la frigider, cu excepția cazului în care se utilizează imediat.

„Se spune că cea mai bună modalitate de a conserva o plantă este să o oferi mai departe. Împărțirea butașilor este o modalitate excelentă de a îți oferi recunoștința și de a-ți face noi prieteni”, mai recomandă sursa citată.

