Grădina morții există și este deschisă publicului: plantele de aici pot fi fatale

Un singur avertisment îi întâmpină pe vizitatori, la grădină: „Aceste plante pot ucide”, citează La Nacion BBC.

Poarta cu craniu și regulile de intrare

Grădina Otrăvurilor este îngrădită cu fier negru. Un panou cu craniu și oase încrucișate marchează intrarea. Înainte de a păși înăuntru, vizitatorii primesc o informare privind siguranța. Regula este simplă: nu atingi, nu guști, nu miroși nimic.

Castelul Alnwick este reședința ancestrală a ducilor de Northumberland. Mulți îl recunosc ca locul de filmare al Școlii Hogwarts din primele două filme Harry Potter.

Cea mai otrăvitoare plantă din lume, conform Guinness

Printre speciile găzduite se află Ricinus communis, declarată de Cartea Recordurilor Guinness drept cea mai otrăvitoare plantă din lume. Originară din Africa, produce toxina ricină – extrem de periculoasă în cantități microscopice. Semințele sale sunt folosite totuși din antichitate pentru obținerea uleiului de ricin, utilizat ca laxativ și în cosmetică.

Oleandrul, frumusețe cu potențial letal

Nerium oleander crește în multe grădini obișnuite din bazinul mediteranean. Conține glicozide cardiotonice care pot provoca aritmii potențial letale. Gustul amar o face rar ingerată accidental. Totuși, întreaga plantă este toxică, inclusiv fumul rezultat din arderea lemnului său.

Mierea nebună și rododendronii

Rododendronii și azaleele conțin grayanotoxină, o neurotoxină puternică prezentă inclusiv în nectar. Când albinele culeg exclusiv din rododendroni, mierea capătă o culoare roșiatică și provoacă efecte dramatice. Xenofon descria în 401 î.Hr. cum soldații greci care consumaseră această miere s-au prăbușit în masă, cu simptome de nebunie. Norocul lor: în doze mari, poate fi fatală.

O grădină cu rădăcini medievale

Grădina reflectă tradiția parcelelor medievale unde medici, ierbariști și călugări cultivau plante cu dublu efect. Linia dintre leac și otravă era adesea subțire. La Alnwick, această ambiguitate este prezentă în fiecare colț.