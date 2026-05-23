Universitatea Craiova, premiată de primărie după sezonul în care a câștigat titlul și Cupa României

Jucătorii, stafful tehnic și conducerea clubului Universitatea Craiova au participat la evenimentul la care mai mulți membri ai echipei au fost distinși cu titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Craiova”, cea mai importantă distincție simbolică acordată de Consiliul Local.

Primăria Craiova a organizat ceremonia în prezența reprezentanților administrației locale și ai clubului.

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, venit la eveniment cu părul vopsit albastru, culoarea simbol a clubului și a orașului, a vorbit despre semnificația momentului.

„Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Îi mulțumesc doamnei primar și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei care m-au ajutat să-mi ating acest obiectiv și să fiu aici după 12 ani, împreună am reușit. Vreau să le mulțumesc și oamenilor din club, pentru că fiecare a contribuit la acest succes, și bineînțeles tuturor suporterilor, care, împreună, timp de un an, atât în Europa, cât și în campionat sau în cupă, au fost alături de noi și am realizat acest event. Încă o dată mulțumesc și sunt foarte mândru că fac parte din acest club”, a spus Bancu.

La rândul său, primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre impactul succesului echipei asupra orașului și despre necesitatea investițiilor în sectorul juvenil.

„Acum câteva zile am primit vizita unei grupe de grădiniță în Primărie. I-am întrebat ce vor să se facă când vor fi mari, iar toți au răspuns fotbaliști. La vârsta de 5 ani, copiii nu știu să mintă, nici să se prefacă. Ei, pur și simplu, au arătat sentimentul pe care îl are un oraș întreg în zilele acestea: de mândrie. Sigur că dumneavoastră i-ați inspirat ca să își dorească să ajungă și ei campioni. Însă și noi va trebui să facem un lucru pe care nu l-am făcut în ultimii mulți ani de zile și, anume, să susținem această echipă măcar la faza de cea mai tânără generație care să asigure viitorul fotbalistic al României. Să facem investiție în centrele de copii și juniori.

La final aș vrea să vă spun că deveniți cetățenii unui oraș care depune multă patimă în fotbal. Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa. Sper să nu uitați acest lucru și să ne aduceți în continuare foarte multe bucurii pe viitor. Acest oraș merită și are nevoie să aibă o echipă campioană”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Antrenorul Filipe Coelho s-a arătat recunoscător

„Așa cum am spus de multe ori, cele mai bune lucruri din viață nu sunt cele pe care le putem cumpăra, ci cele pe care le putem atinge prin efortul nostru, prin angajamentul nostru și prin munca de zi cu zi. Pentru jucătorii mei, și îmi cer scuze pentru celelalte persoane, în primul rând pentru ei: vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc pentru asta și chiar meritați să fiți aici și să vă bucurați de acest moment, pentru că sunteți extraordinari. Acesta este primul punct.

Al doilea, pentru oraș, pentru că am lucrat în multe țări și locuri, iar dragostea pe care acest oraș o arată pentru fotbal, energia este diferită față de altele. Este specială și sunt foarte fericit să văd fețele de pe străzi fericite și mândre de oraș. Vă mulțumesc mult. Și al treilea, trebuie să începem să ne gândim din nou la viitor, să facem totul pentru a face orașul mândru din nou. Încercăm să aducem trofeul pentru oraș anul viitor. Va fi dificil, dar poate fi din nou cel mai frumos moment”, a spus el.

Sorin Cârțu: „Un moment excepțional”

Fostul mare atacant al oltenilor, Sorin Cârțu, președinte onorific al clubului, a spus că eventul reușit de echipă reprezintă unul dintre cele mai bune momente ale Craiovei.

„Doamnă primar, vă mulțumim pentru inițiativa pe care o aveți și faptul că arătați respect și recunoștință pentru ceea ce a făcut acest grup minunat. Suntem într-un moment deosebit, într-un moment excepțional, poate unul dintre cele mai bune momente ale Craiovei. Ați fost alături de noi și v-am simțit prezența și tot ajutorul care ni l-ați dat. În rest, aș vrea să le mulțumesc și eu băieților pentru ceea ce au făcut acum. Cu acest eveniment m-au dus într-o postură în care toată lumea mă laudă și mă pune pe locul întâi în România ca om de fotbal. Pentru că, într-adevăr, munca mea a fost răsplătită și la vârsta asta mă simt minunat. În rest, anul care vine vrem să recidivăm în așa fel încât să vă obligăm să mai dați și alte distincții”, a declarat Cârțu.

În total, 24 dintre cei 33 de jucători din lot au fost distinși cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Craiova, alături de stafful tehnic condus de Filipe Coelho. Distincția a fost acordată fotbaliștilor care au evoluat constant în sezonul recent încheiat.

Printre cei care nu au primit titlul se numără jucători cu minute puține sau care au părăsit deja echipa. Titlul are caracter exclusiv onorific și reprezintă cea mai importantă distincție simbolică acordată de Consiliul Local persoanelor care au contribuit la imaginea și dezvoltarea orașului.