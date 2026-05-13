Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după finala cu U Cluj decisă la penalty-uri

Universitatea Craiova a câștigat miercuri Cupa României, după ce a învins-o pe U Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare, în finala disputată la Sibiu.
Sursa foto: Ovidiu Matiu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
13 mai 2026, 23:00, Sport
Finala a fost echilibrată, iar după 120 de minute fără gol, trofeul a fost decis la penalty-uri.

Ambele echipe au avut ocazii importante de a înscrie. Craiova a avut mai multe ocazii prin Baiaram, Băluță și Cicâldău, însă nu a reușit să îl învingă pe Gertmonas. De cealaltă parte, U Cluj a răspuns prin Macalou și Mikanovic, dar fără rezultat pe tabelă.

La loviturile de departajare, pentru Craiova au marcat Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuk, Mendy și Crețu.

Pentru U Cluj au înscris Bic, Lukic, Chipciu, Anzor și Atanas Trică. Iulian Cristea a ratat ultima lovitură a clujenilor.

În campionat, cele două echipe ocupă primele două locuri în clasament. Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte, în timp ce U Cluj se află pe poziția secundă, cu 45 de puncte.

