Universitatea Cluj și Universitatea Craiova își dispută trofeul în Cupa României, în finala de la Sibiu

Numit la conducerea tehnică a Universității Craiova în noiembrie 2025, portughezul Filipe Coelho se află în fața oportunității de a cuceri primul trofeu major din cariera sa de antrenor principal. În vârstă de 45 de ani, Coelho a activat anterior doar în fotbalul portughez, fără experiențe la nivelul unei finale de cupă națională.

„În primul rând trebuie să vă spun că e o plăcere să fiu aici. Cred că merităm să fim aici. Drumul până în acest punct a fost extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice. Acum vrem să mai facem și ultimul pas pentru a câștiga acest trofeu minunat”, a declarat Coelho la conferința oficială de presă de marți.

De partea cealaltă, italianul Cristiano Bergodi aduce un avantaj clar la capitolul experiență. Actualul tehnician al clujenilor are în palmares două Cupe ale României, cucerite cu Sepsi OSK în 2022 și 2023, precum și două Supercupe ale României, câștigate în 2007 cu Rapid și în 2022 cu formația covăsneană. Bergodi a mai disputat o finală de Cupă și în 2006, pe banca lui FC Național.

Înaintea finalei de la Sibiu, antrenorul lui U Cluj a evidențiat parcursul neașteptat al echipei sale.

„Cine ar fi pariat un leu pe U Cluj că ar ajunge în finala de Cupă și de campionat? Eu am venit pe parcursul campionatului. Ceea ce am făcut cred că e ceva extraordinar de frumos, vreau să-i felicit pe jucătorii mei”. a spus el.

Universitatea Craiova, una dintre cele mai titrate echipei din Cupa României

Dacă experiența tehnicienilor înclină balanța spre ardeleni, palmaresul cluburilor schimbă datele problemei.

U Cluj a câștigat Cupa României o singură dată, în 1965, și a mai pierdut alte cinci finale, disputate în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023.

În schimb, Universitatea Craiova este una dintre cele mai titrate echipe din istoria competiției, cu șapte trofee cucerite în 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021. Oltenii au mai jucat alte două finale, în 1975 și 1985, ocupând locul al patrulea în clasamentul all-time al câștigătoarelor Cupei României.

Finala propune și o serie de statistici aparte

Patru jucători din lotul clujenilor au evoluat de-a lungul carierei pentru Universitatea Craiova: Ovidiu Bic, Dan Nistor, Atanas Trică și Jovo Lukic.

La nivelul experienței în competiție, fotbaliștii celor două loturi au adunat împreună 18 trofee ale Cupei României. Câte șapte jucători de fiecare parte au ridicat trofeul deasupra capului de-a lungul carierei.

În ultimii cinci ani, cele două formații s-au întâlnit de 12 ori. Universitatea Craiova a obținut cinci victorii, U Cluj s-a impus de două ori, iar alte cinci partide s-au încheiat la egalitate. În acest interval s-au marcat 27 de goluri, o medie de peste două reușite pe meci.

Partida reprezintă primul duel între cele două echipe programat la un interval de patru zile. Duminică, echipele se vor confrunta în penultima etapă a campionatului, meci în care Universitatea Craiova, care joacă pe teren propriu, are șansa să-și adjudece titlul.