FRF anunță schimbarea formatului în Cupa României la fotbal și calendarul pentru sezonul viitor

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a aprobat, în ședința de joi, calendarele competiționale pentru sezonul 2026-2027, atât pentru Superliga României, cât și pentru Cupa României. În plus, formatul Cupei României a suferit modificări, cu privire la meciurile din faza grupelor.
Foto: FRF
Petre Apostol
16 apr. 2026, 17:30, Sport

Pentru a avea un calendar mai echilibrat în faza grupelor, FRF a anunțat un nou principiu pentru Cupa României.

„Sunt 3 urne valorice. De acum înainte, meciurile dintre echipele din urna 1 și urna 2 vor fi unul acasă și unul în deplasare. Din sezonul următor, ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, astfel încât în fiecare rundă să avem cel puțin un meci între două echipe din urna 1”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu, în conferința organizată după ședința Comitetului Executiv.

Totodată, programarea etapelor va fi modificată pentru a crește atractivitatea competiției. Ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, astfel încât în fiecare rundă să fie cel puțin un meci între două echipe din urna 1.

Noile prevederi vizează și garantarea unui meci pe teren propriu pentru fiecare echipă din faza grupelor, conform modificărilor aduse regulamentului ROAF.

În ceea ce privește calendarul, Cupa României va debuta pe 8 iulie 2026, cu faza regională (meciuri în grupe pe 8, 11 și 15 iulie, urmate de finale pe 18 iulie).

Faza națională va începe pe 29 iulie 2026. Faza grupelor se va desfășura între 2 septembrie și 2 decembrie 2026.

Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027, semifinalele pe 21 aprilie, iar finala va avea loc pe 12 mai 2027.

În paralel, FRF a stabilit și reperele sezonului viitor din Superliga României.

Prima etapă este programată în weekend-ul 11-12 iulie 2026, în timp ce pauza de iarnă va începe după etapa a 21-a, programată pe 19-20 decembrie.

Competiția se va relua pe 16-17 ianuarie 2027. Play-off-ul și play-out-ul vor debuta pe 20-21 martie 2027. Ultima etapă din play-off este programată pentru 29-30 mai 2027.

De asemenea, Supercupa României din 2026 se va disputa pe 4 iulie, pe terenul campioanei.

