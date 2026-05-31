Cine sunt marii absenți de la Campionatul Mondial 2026?

Competiția din 2026 va fi prima ediție cu 48 de echipe și va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

Printre marile absențe, potrivit Al Jazeera, se află Khvicha Kvaratskhelia. Extremă a echipei Paris Saint-Germain și unul dintre cei mai apreciați jucători din Europa, georgianul nu va ajunge la Mondial după ce Georgia a ratat calificarea.

Kvaratskhelia a fost unul dintre cei mai buni jucători din actualul sezon al Ligii Campionilor. Fotbalistul nu a evoluat niciodată la un Campionat Mondial. Cel mai bun rezultat obținut cu Georgia a fost calificarea în optimile Euro 2024.

Lewandowski și Italia lipsesc din nou de la Cupa Mondială

Robert Lewandowski nu va participa nici el la turneul final. Polonia a ratat calificarea după ultimul meci din preliminarii, disputat pe 31 martie.

Atacantul de 37 de ani al echipei FC Barcelona a părăsit terenul în lacrimi după acel meci și a sugerat că s-ar putea retrage de la echipa națională.

Lewandowski este recordmanul selecțiilor pentru Polonia, cu 165 de meciuri. El a debutat în 2008, împotriva statului San Marino, când avea 20 de ani. Cele 89 de goluri marcate pentru națională sunt aproape duble față de orice alt jucător polonez. Atacantul a participat doar la două ediții de Cupă Mondială. Cea mai bună performanță a fost atingerea optimilor în 2022.

Italia va rata pentru a treia oară consecutiv Cupa Mondială. Astfel, jucători precum Gianluigi Donnarumma și Sandro Tonali nu vor participa la competiție.

Italia a fost eliminată după un eșec la loviturile de departajare în fața Bosniei și Herțegovinei, în play-off. Italienii devin astfel prima fostă campioană mondială care ratează trei turnee finale consecutive.

Ultima participare a Italiei la Cupa Mondială a fost în 2014, în Brazilia, când Squadra Azzurra a fost eliminată încă din faza grupelor.

Accidentările au scos din joc mai multe staruri

Victor Osimhen și Ademola Lookman vor lipsi și ei după ce Nigeria a ratat calificarea.

Naționala africană a fost eliminată de Republica Democrată Congo la loviturile de departajare în play-off-ul african. Este pentru prima dată în ultimii 36 de ani când Nigeria ratează două Campionate Mondiale consecutive.

Lookman a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Cupei Africii pe Națiuni din 2025. Osimhen rămâne unul dintre cei mai temuți atacanți africani.

Hugo Ekitike a ratat Cupa Mondială după ce și-a rupt tendonul lui Ahile într-un meci disputat de Liverpool FC contra celor de la PSG, în Liga Campionilor.

Atacantul francez de 23 de ani a fost scos de pe teren pe targă, în lacrimi. Medicii estimează că acesta ar putea reveni abia în ianuarie 2027.

La începutul sezonului, Ekitike era considerat departe de lotul Franței. Totuși, cele 17 goluri marcate pentru Liverpool în toate competițiile îl transformaseră într-un candidat serios pentru lotul lui Didier Deschamps.

Brazilia și Olanda pierd jucători importanți

Estevao, considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului mondial, nu va juca la Cupa Mondială după o accidentare gravă la coapsă.

Fotbalistul de 19 ani s-a accidentat în aprilie, într-un meci al echipei Chelsea FC. Transferat de la Palmeiras în 2024, Estevao a impresionat în primul sezon din Anglia, cu opt goluri și patru pase decisive.

Și Rodrygo va rata turneul final. Jucătorul echipei Real Madrid a suferit o ruptură de menisc și ligamente încrucișate la genunchiul drept.

Brazilianul s-a accidentat în martie și ar putea lipsi până la finalul anului 2026.

Xavi Simons nu va putea evolua pentru Olanda după o ruptură de ligamente încrucișate suferită într-un meci al echipei Tottenham Hotspur contra celor de la Wolverhampton.

Mijlocașul ofensiv de 23 de ani era considerat un jucător important în echipa selecționerului Ronald Koeman. Simons a strâns până acum 34 de selecții pentru naționala Olandei.

Camerunul ratează surprinzător calificarea

Bryan Mbeumo va lipsi și el de la Campionatul Mondial după eliminarea Camerunului.

Naționala africană, care deține recordul de participări la Campionatul Mondial dintre echipele africane, cu opt prezențe, a fost eliminată de Republica Democrată Congo în semifinalele play-off-ului african.

Mbeumo a avut un sezon solid la Manchester United. Atacantul a marcat 10 goluri și a oferit trei pase decisive în toate competițiile.

Campionatul Mondial 2026 se anunță una dintre cele mai spectaculoase ediții din istorie, însă absența unor nume importante ar putea schimba echilibrul competiției încă înainte de startul turneului final.