Colecționarii de fosile: Sotheby’s îl scoate la licitație pe dinozaurul „Gus” la 30 de milioane de dolari. Ce are special

Sotheby’s va scoate la licitație un Tyrannosaurus rex vechi de 67 de milioane de ani, la un an după ce a vândut cea mai scumpă fosilă din istorie, un Stegosaurus, proprietarului Citadel, Ken Griffin.

T. rex-ul — poreclit „Gus” după Gary „Gus” Licking, fermierul pe al cărui teren a fost găsit în Dakota de Sud — va fi scos la licitație la Sotheby’s pentru o sumă cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari, cea mai mare estimare pentru o fosilă de dinozaur, pe 14 iulie.

Un schelet complet de dinozaur

Vânzarea planificată a specimenului, despre care Sotheby’s spune că se numără printre cele mai complete schelete de T. rex descoperite, este un semn că casa de licitații de lux continuă să parieze pe piața fosilelor ca un loc unde elita mondială va cheltui zeci de milioane.

Estimarea pre-licitație pentru „Apex”, Stegosaurus-ul lui Griffin, vândut în 2024, a variat între 4 și 6 milioane de dolari.

Șeful fondului speculativ a cumpărat dinozaurul pentru 44,6 milioane de dolari. „Pentru acest specimen, va fi un profil de cumpărător foarte larg”, a declarat pentru FT Cassandra Hatton, vicepreședinte al Sotheby’s și șefă globală pentru știință și istorie naturală. „Covârșitoarea majoritate” a cumpărătorilor de fosile vor să „își împrumute achizițiile unui muzeu sau să le expună în țările lor”, a adăugat ea.

„Apex” este acum expusă la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.

Cine mai colecționează fosile de dinozaur la prețuri record

Primul dinozaur vândut la licitație a fost tot un T. rex la Sotheby’s, într-o licitație din 1997 susținută de Walt Disney și McDonald’s. „Sue” a fost vândută pentru 8,4 milioane de dolari și se află acum la Muzeul Field din Chicago.

Christie’s l-a vândut pe „Stan”, un alt T. rex, pentru 31,8 milioane de dolari în 2020 guvernului din Abu Dhabi.

Cum a fost descoperit „Gus”?

„Gus” a fost descoperit în 2021 pe o fermă de vite de 6.500 de acri din comitatul Harding, Dakota de Sud. Excavările și lucrările de laborator au fost efectuate de paleontologii comerciali de la Theropoda Expeditions și au durat aproape cinci ani, încheindu-se la începutul acestui an.

Thomas Heitkamp, ​​președintele Theropoda Expeditions, a declarat: „Chiar se simte ca și cum ai aborda cel mai dificil puzzle din lume, doar că trebuie să găsim mai întâi toate piesele.

Toate acele oase separate timp de 67 de milioane de ani pe care acum le putem, aproape magic, să le punem la loc.”

Hatton de la Sotheby’s a declarat: „Aceste vânzări sunt extrem de importante, deoarece ne ajută să găsim fosile care altfel ar fi pierdute pentru toată lumea.” Această fosilă anume conține „elemente… care ne ajută cu adevărat să răspundem la întrebări la care nu s-a răspuns” de T. rex-ii anteriori, cum ar fi „urme de mușcături și oase care s-au rupt și s-au vindecat”, a adăugat ea.